聽新聞
0:00 / 0:00
到台中海洋館卻被導航到梧棲漁港 挨批道路指示不清
台中海洋館上月試營運，開館即成為話題。藍綠議員今在市議會質疑周邊道路指示不明，曾被導航到梧棲漁港，且館內展示缺教育性，教育功能不足；另議員提案台中市民應免費參觀海洋館，回饋市民。觀旅局長陳美秀表示，會加強指示牌設置，10月8日起小學生入園享8折優惠。
民進黨市議員楊典忠、林祈烽、何文海及周永鴻今在中市議會交通地政委員會提案指出，有民眾反映，台中海洋館的觀光指標指示牌太小，數量也少，辨識度不佳，建議應設仿照梧棲漁港設置大型獨特性入口意象。
無黨籍市議員吳佩芸說，指示牌不清楚，曾開車前往結果導航到梧棲漁港，且館內展示缺乏完整的教育解說，僅標示「品種名稱」，欠缺原生地、生態習性與保育狀態等資訊，教育功能不足，恐讓參觀停留在「看熱鬧」的層次。
綠營議員表示，台中海洋館票價高昂，台中市民進入未有優惠，且海洋館興建達13億元，經費來自台中市民納稅錢，建議應該比照台中花博，讓台中市民憑身分證免費入館。
國民黨劉士州認為不宜免費，海洋館要收費才可支撐營運，可用海洋館的門票去抵用周遭景點的門票。
陳美秀表示，台中海洋館周邊皆設置指示牌，會對此滾動式檢討，由於海洋館前的海洋路是新闢建，已請google納入路名，讓民眾前往導航更便利。至於傳統入口意象，廠商目前仍以網路行銷為主，會再與廠商研議。
至於台中市民免費參觀海洋館，陳美秀說，台中花博是短期展覽，海洋館則是長期，性質不同，仍傾向依照促參法案收費執行。不過，從10月8日至明年1月16日小學生的票價有8折優惠，並有現場教學，增加教育功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言