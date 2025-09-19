到台中海洋館卻被導航到梧棲漁港 挨批道路指示不清

台中海洋館上月試營運，開館即成為話題。藍綠議員今在市議會質疑周邊道路指示不明，曾被導航到梧棲漁港，且館內展示缺教育性，教育功能不足；另議員提案台中市民應免費參觀海洋館，回饋市民。觀旅局長陳美秀表示，會加強指示牌設置，10月8日起小學生入園享8折優惠。

民進黨市議員楊典忠、林祈烽、何文海及周永鴻今在中市議會交通地政委員會提案指出，有民眾反映，台中海洋館的觀光指標指示牌太小，數量也少，辨識度不佳，建議應設仿照梧棲漁港設置大型獨特性入口意象。

無黨籍市議員吳佩芸說，指示牌不清楚，曾開車前往結果導航到梧棲漁港，且館內展示缺乏完整的教育解說，僅標示「品種名稱」，欠缺原生地、生態習性與保育狀態等資訊，教育功能不足，恐讓參觀停留在「看熱鬧」的層次。

綠營議員表示，台中海洋館票價高昂，台中市民進入未有優惠，且海洋館興建達13億元，經費來自台中市民納稅錢，建議應該比照台中花博，讓台中市民憑身分證免費入館。

國民黨劉士州認為不宜免費，海洋館要收費才可支撐營運，可用海洋館的門票去抵用周遭景點的門票。

陳美秀表示，台中海洋館周邊皆設置指示牌，會對此滾動式檢討，由於海洋館前的海洋路是新闢建，已請google納入路名，讓民眾前往導航更便利。至於傳統入口意象，廠商目前仍以網路行銷為主，會再與廠商研議。