漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路的「魚市爌肉飯」、成功路的「阿泉爌肉飯」、溪湖的「阿讚爌肉、腿庫」都陸續公告新價格，彰化市中正路的「魚市場爌肉飯」則暫時觀望，維持每碗60元。

華山路的「魚市爌肉飯」已有80年歷史，是在地人公認的早餐名店，早上6點開賣至下午1點半便售罄。店家因應豬肉及其他原物料價格上漲，9月1日起，每碗爌肉飯由70元調整為75元，爌肉便當也從100元漲至105元。業者公告指出，此次調整是為了維持食材品質及口味水準。

成功路的「阿泉爌肉飯」也將於10月1日起調漲爌肉飯及便當價格，小碗爌肉飯從55元調至60元、大碗由60元調至65元，爌肉便當小份由90元漲至90元、大份由90元漲至95元，其餘餐點價格暫不調整。其實店家2024年4月爌肉飯、便當就曾漲5元，但就算如此平假日還是大排長龍；業者時隔1年多再度做出調漲。

另中正路開業逾40年的「魚市場爌肉飯」則暫時維持每碗60元。業者說，豬肉批發價已從每公斤145元上漲至160元，如果價格回落，暫不調整；若成本持續高漲，年底前也可能將爌肉飯價格調漲至65元。溪湖的「阿讚爌肉、腿庫」也宣布，自10月1日起每碗價格調漲10元。

有網友指出，「豬價沒有前陣子高怎漲價了？」也有人說，「這波豬肉漲也是浮動的，勉強可以接受微調漲價，但供應回穩了又會不會調降回去呢？」也有消費者說，「這幾年食品真的漲很兇，沒漲才奇怪」。