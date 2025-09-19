快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化即時報導
彰化「阿泉爌肉飯」曾在2023年第一屆「500碗」勇奪評審團7碗肯定，宣布10月1日漲價。報系資料照
彰化「阿泉爌肉飯」曾在2023年第一屆「500碗」勇奪評審團7碗肯定，宣布10月1日漲價。報系資料照

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路的「魚市爌肉飯」、成功路的「阿泉爌肉飯」、溪湖的「阿讚爌肉、腿庫」都陸續公告新價格，彰化市中正路的「魚市場爌肉飯」則暫時觀望，維持每碗60元。

華山路的「魚市爌肉飯」已有80年歷史，是在地人公認的早餐名店，早上6點開賣至下午1點半便售罄。店家因應豬肉及其他原物料價格上漲，9月1日起，每碗爌肉飯由70元調整為75元，爌肉便當也從100元漲至105元。業者公告指出，此次調整是為了維持食材品質及口味水準。

成功路的「阿泉爌肉飯」也將於10月1日起調漲爌肉飯及便當價格，小碗爌肉飯從55元調至60元、大碗由60元調至65元，爌肉便當小份由90元漲至90元、大份由90元漲至95元，其餘餐點價格暫不調整。其實店家2024年4月爌肉飯、便當就曾漲5元，但就算如此平假日還是大排長龍；業者時隔1年多再度做出調漲。

另中正路開業逾40年的「魚市場爌肉飯」則暫時維持每碗60元。業者說，豬肉批發價已從每公斤145元上漲至160元，如果價格回落，暫不調整；若成本持續高漲，年底前也可能將爌肉飯價格調漲至65元。溪湖的「阿讚爌肉、腿庫」也宣布，自10月1日起每碗價格調漲10元。

有網友指出，「豬價沒有前陣子高怎漲價了？」也有人說，「這波豬肉漲也是浮動的，勉強可以接受微調漲價，但供應回穩了又會不會調降回去呢？」也有消費者說，「這幾年食品真的漲很兇，沒漲才奇怪」。

豬肉 調漲 便當

延伸閱讀

獨／豬價漲不停！彰化90年老店「阿泉爌肉飯」撐不住 宣布10月起漲5元

全聯「香菜大軍」來了！香菜馬卡龍、水餃、貢丸香爆全場

豬肉批發價格攀升 花蓮光豐農會優化供應鏈

高評價「蔬食吃到飽」300元有找！不只熱炒、炸物強 精緻「割包、草仔粿」無限續 暢吃「多道創意料理」免服務費只要299元

相關新聞

漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路...

南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」

彰化縣定古蹟南瑤宮有287年歷史，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，今年...

旗海飄揚！中市府喜迎僑胞共度國慶

睽違8年，國慶晚會重返台中，將於10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。為營造國家慶典氛圍，呈現「晚會在台中、焰火...

移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

印尼籍移工阿蒂在台灣工作九年，長年將薪水全數寄回家鄉，自己卻未留下積蓄，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難...

台中學生營養午餐 藍綠掀全面免費話題

財劃法修正後，地方政府財源普遍增加。民進黨台中市議員提議，學生營養午餐應擴大補助，推動全面免費，減輕家長負擔。國民黨議員...

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。