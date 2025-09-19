台灣設計展10月登場 彰縣美術館武德殿將休館佈展

彰化縣文化局今天公告，為配合台灣設計展，彰化縣立美術館、彰化武德殿以及彰化藝術館9月22日至10月9日休館佈展，10月27日至11月2日休館辦理卸展作業。

2025台灣設計展10月10日起在彰化登場，根據設計展網站資料，設計展分為彰化展區、鹿港展區以及彰南展區，其中彰化縣立圖書館、彰化藝術館、彰化縣立美術館以及彰化武德殿都被列為展場。

彰縣文化局指出，為配合設計展佈展，縣立美術館、彰化武德殿及彰化藝術館自9月22日至10月9日休館佈展；10月10日至10月26日對外開放參觀，10月27日至11月2日休館辦理卸展作業。

文化局表示，縣立圖書館則配合設計展佈展外，也辦理全館圖書盤點作業，9月22日至10月9日休館，文化局研習班課程也同步停課，圖書館則在10月10日上午10時起正常開放，10月11日起恢復上午8時30分開館。

文化局說明，設計展開放期間，1樓原有的借閱流通服務台將暫時移到2樓的兒童說故事區，館內期刊暫停閱覽服務，室內空間將配合展覽播放輕音樂，民眾在館內閱讀時可自備耳機或耳塞，造成不便，敬請見諒。

文化局表示，圖書館休館期間，如果要歸還紙本書籍，請投入至彰化縣立圖書館大門右側之還書箱內，如果是視聽資料或含附件之書籍，不可投入還書箱，請在彰化縣立圖書館開放時間至櫃檯歸還。（編輯：龍柏安）