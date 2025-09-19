快訊

南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市彰邑城隍廟在2020年睽違24年出巡，當時西羅殿出動「蜈蚣閣」，由小朋友扮演演義小說、神話的人物，相當趣味。記者林敬家／攝影
彰化市彰邑城隍廟在2020年睽違24年出巡，當時西羅殿出動「蜈蚣閣」，由小朋友扮演演義小說、神話的人物，相當趣味。記者林敬家／攝影

彰化縣定古蹟南瑤宮有287年歷史，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，今年9月27日起至10月5日舉行九天八夜「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，預計行經九個鄉鎮市、近百個角頭，10月5日回鑾時有「真人藝閣車」迎駕，

創建於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自2023年6月起，展開百年來最全面性的修復工程。

彰化市長、繞境主任委員林世賢市長表示，此工程不僅是為了修復一座建築，更是為了傳承深厚的信仰與文化，全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底即將竣工，屆時將舉行「入火安座」儀式；隨後，二期的彩繪修復工程也將正式啟動。

林世賢市長指出，本次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」，將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣九個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，庇佑信眾闔家平安。

巡角活動第九天10月5日下午，彰化媽聖駕將遶境彰化市區，贊助單位組成14輛「傳統真人藝閣」車隊，藝閣車隊沿途將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾，憑券兌換禮品種類繁多，最大獎是由名品衛材贊助價值約1萬8仟元的精品馬桶一組。

彰化市公所寺廟室主任林大猷說，「真人藝閣」在彰化較少見，這次首度「徵人」由小朋友扮演神話跟歷史故事人物，開放報名一個禮拜即有約兩百多人報名，經過南瑤宮執事人員向媽祖一一擲筊請示，選出正取45名及7名備取。

彰化南瑤宮今年9月27日起至10月5日舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，將有真人藝閣車陣。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮今年9月27日起至10月5日舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，將有真人藝閣車陣。記者林敬家／攝影

彰化 馬桶 媽祖

漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路...

南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」

彰化縣定古蹟南瑤宮有287年歷史，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，今年...

旗海飄揚！中市府喜迎僑胞共度國慶

睽違8年，國慶晚會重返台中，將於10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。為營造國家慶典氛圍，呈現「晚會在台中、焰火...

移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

印尼籍移工阿蒂在台灣工作九年，長年將薪水全數寄回家鄉，自己卻未留下積蓄，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難...

台中學生營養午餐 藍綠掀全面免費話題

財劃法修正後，地方政府財源普遍增加。民進黨台中市議員提議，學生營養午餐應擴大補助，推動全面免費，減輕家長負擔。國民黨議員...

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳...

