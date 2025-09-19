聽新聞
0:00 / 0:00
南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」
彰化縣定古蹟南瑤宮有287年歷史，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，今年9月27日起至10月5日舉行九天八夜「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，預計行經九個鄉鎮市、近百個角頭，10月5日回鑾時有「真人藝閣車」迎駕，
創建於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自2023年6月起，展開百年來最全面性的修復工程。
彰化市長、繞境主任委員林世賢市長表示，此工程不僅是為了修復一座建築，更是為了傳承深厚的信仰與文化，全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底即將竣工，屆時將舉行「入火安座」儀式；隨後，二期的彩繪修復工程也將正式啟動。
林世賢市長指出，本次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」，將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣九個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，庇佑信眾闔家平安。
巡角活動第九天10月5日下午，彰化媽聖駕將遶境彰化市區，贊助單位組成14輛「傳統真人藝閣」車隊，藝閣車隊沿途將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾，憑券兌換禮品種類繁多，最大獎是由名品衛材贊助價值約1萬8仟元的精品馬桶一組。
彰化市公所寺廟室主任林大猷說，「真人藝閣」在彰化較少見，這次首度「徵人」由小朋友扮演神話跟歷史故事人物，開放報名一個禮拜即有約兩百多人報名，經過南瑤宮執事人員向媽祖一一擲筊請示，選出正取45名及7名備取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言