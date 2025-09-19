南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」

彰化縣定古蹟南瑤宮有287年歷史，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，今年9月27日起至10月5日舉行九天八夜「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」，預計行經九個鄉鎮市、近百個角頭，10月5日回鑾時有「真人藝閣車」迎駕，

創建於清乾隆3年（西元1738年）的南瑤宮，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自2023年6月起，展開百年來最全面性的修復工程。

彰化市長、繞境主任委員林世賢市長表示，此工程不僅是為了修復一座建築，更是為了傳承深厚的信仰與文化，全面整修的一期主結構修復工程，預計於今年底即將竣工，屆時將舉行「入火安座」儀式；隨後，二期的彩繪修復工程也將正式啟動。

林世賢市長指出，本次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」，將行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣九個鄉鎮市，沿途巡視十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟為地方祈福，庇佑信眾闔家平安。

巡角活動第九天10月5日下午，彰化媽聖駕將遶境彰化市區，贊助單位組成14輛「傳統真人藝閣」車隊，藝閣車隊沿途將拋送內附有禮品兌換券的「扭蛋」給恭迎媽祖的信眾，憑券兌換禮品種類繁多，最大獎是由名品衛材贊助價值約1萬8仟元的精品馬桶一組。