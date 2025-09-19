快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

旗海飄揚！中市府喜迎僑胞共度國慶

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府於台灣大道、市政路、文心路、向上路、五權西路等市區主要路段，懸掛兩款共上百面的羅馬旗，讓各地民眾與歸國僑胞，都能感受到中台灣的熱情。圖/台中市政府提供
台中市府於台灣大道、市政路、文心路、向上路、五權西路等市區主要路段，懸掛兩款共上百面的羅馬旗，讓各地民眾與歸國僑胞，都能感受到中台灣的熱情。圖/台中市政府提供

睽違8年，國慶晚會重返台中，將於10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。為營造國家慶典氛圍，呈現「晚會在台中、焰火在南投」，中台灣攜手喜迎雙十國慶的團結意象，台中市府於台灣大道、市政路、文心路、向上路、五權西路等市區主要路段，懸掛兩款共上百面的羅馬旗，讓各地民眾與歸國僑胞，都能感受到中台灣的熱情。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中具備豐富的活動主辦經驗，是近十年來，首座在兩年內接連籌辦國慶焰火及國慶晚會的城市；今年10月9日國慶晚會再次回歸台中，10月10日的國慶焰火則在南投綻放，為打造中台灣國慶旅遊熱潮，首款羅馬旗以「晚會在台中、焰火在南投」為主視覺意象，懸掛於台灣大道、市政路、文心路等市區主要路段，歡迎各地民眾安排中台灣國慶之旅；而在銜接高速公路匝道的向上路及五權西路，則懸掛第二款羅馬旗「台中歡迎僑胞回家」，迎接歸國參加國慶晚會的僑胞朋友。

陳美秀說，國慶晚會睽違8年再度移師台中舉辦，全市以「一路旗海、滿城喜氣」妝點迎賓，以最熱情的城市姿態喜迎歸國僑胞與各地民眾，一起感受雙十國慶的熱鬧氛圍。

觀旅局指出，國慶羅馬旗預計懸掛至10月中旬，在此期間市民可在市區各重要路段欣賞旗海飄揚，迎接雙十國慶。同時提醒民眾行經插掛旗幟路段時，務必減速行駛，以確保自身及作業人員的安全。若發現旗幟有歪斜或破損情形，也可透過1999市民專線通報，市府將派遣作業人員，前往進行扶正或更換作業。

國慶

延伸閱讀

教師中秋國慶3連假出遊 高公局曝國道「好走時段」避塞

首屆賞鳥博覽會9/20起台中登場 設120展示攤位

影／財劃法爭議…南投點名4縣市受益最大 許淑華喊話中央給穩定財源

藍色小精靈快閃 預告27、28日「台中國際踩舞嘉年華」清水登場

相關新聞

漲漲漲！彰化爌肉飯名店接力漲價 每碗最高漲10元

彰化市及周邊知名爌肉飯店近期掀起漲價潮，從早到晚常見老饕排隊的老店，也因豬肉及原物料成本上揚不得不調整售價，彰化市華山路...

南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」

彰化縣定古蹟南瑤宮有287年歷史，2年多前展開全面大整修，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，今年...

旗海飄揚！中市府喜迎僑胞共度國慶

睽違8年，國慶晚會重返台中，將於10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。為營造國家慶典氛圍，呈現「晚會在台中、焰火...

移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

印尼籍移工阿蒂在台灣工作九年，長年將薪水全數寄回家鄉，自己卻未留下積蓄，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難...

台中學生營養午餐 藍綠掀全面免費話題

財劃法修正後，地方政府財源普遍增加。民進黨台中市議員提議，學生營養午餐應擴大補助，推動全面免費，減輕家長負擔。國民黨議員...

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。