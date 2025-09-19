旗海飄揚！中市府喜迎僑胞共度國慶

睽違8年，國慶晚會重返台中，將於10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。為營造國家慶典氛圍，呈現「晚會在台中、焰火在南投」，中台灣攜手喜迎雙十國慶的團結意象，台中市府於台灣大道、市政路、文心路、向上路、五權西路等市區主要路段，懸掛兩款共上百面的羅馬旗，讓各地民眾與歸國僑胞，都能感受到中台灣的熱情。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中具備豐富的活動主辦經驗，是近十年來，首座在兩年內接連籌辦國慶焰火及國慶晚會的城市；今年10月9日國慶晚會再次回歸台中，10月10日的國慶焰火則在南投綻放，為打造中台灣國慶旅遊熱潮，首款羅馬旗以「晚會在台中、焰火在南投」為主視覺意象，懸掛於台灣大道、市政路、文心路等市區主要路段，歡迎各地民眾安排中台灣國慶之旅；而在銜接高速公路匝道的向上路及五權西路，則懸掛第二款羅馬旗「台中歡迎僑胞回家」，迎接歸國參加國慶晚會的僑胞朋友。

陳美秀說，國慶晚會睽違8年再度移師台中舉辦，全市以「一路旗海、滿城喜氣」妝點迎賓，以最熱情的城市姿態喜迎歸國僑胞與各地民眾，一起感受雙十國慶的熱鬧氛圍。

觀旅局指出，國慶羅馬旗預計懸掛至10月中旬，在此期間市民可在市區各重要路段欣賞旗海飄揚，迎接雙十國慶。同時提醒民眾行經插掛旗幟路段時，務必減速行駛，以確保自身及作業人員的安全。若發現旗幟有歪斜或破損情形，也可透過1999市民專線通報，市府將派遣作業人員，前往進行扶正或更換作業。