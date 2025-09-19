防中火燃氣機組火警 中市府勞檢要求設備到位

快訊

中央社／ 台中19日電
台中電廠燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，台中市環保局16日前往中火燃氣機組施工及試車現場現勘，並要求加裝天然氣洩漏監控設施。（台中市政府提供）中央社
台中火力發電廠燃氣機組4日試車發生火警，台中市環保局今天表示，市府除要求盡速裝設天然氣洩漏即時監測設備外，勞檢處昨天也會同中央展開聯合稽查，要求設備到位。

台中市環保局今天透過新聞稿說明，台中電廠燃氣機組4日試車發生火警，高雄興達電廠燃氣機組9日測試又發生爆炸意外，市府不敢掉以輕心。環保局16日前往中火燃氣機組施工及試車現場現勘，進行全面巡檢，並要求加裝天然氣洩漏監控設施。

環保局表示，市府勞檢處也去函中央督促台中電廠全面工安檢視，昨天更派員與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心前往台中發電廠實施聯合稽查，市府要求設備到位，杜絕工安事故再次發生。

環保局說明，16日勘查發現現場未設置完整的污染偵測與天然氣外洩監控系統，鑑於環境安全及事故防範必要，除先行發函台中電廠停止燃氣機組試車外，並要求盡速裝設天然氣洩漏即時監測設備，以利即時掌握現場設備狀態。

環保局指出，若台中電廠未具備監控設備，環保局已備有火焰離子偵測器、五用氣體偵測器、火災溫度感控攝影機等科學儀器，可暫供台中電廠使用，以利即時監測，於過渡期間掌握異常狀況，杜絕類似事故再次重演。

台中市勞工局指出，為確保台中發電廠之設施及設備元件安全性，避免使用與興達電廠發生意外的相同零件，勞工局也已函請勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，請其督促台中電廠全面實施安全性檢查。

勞工局說明，市府勞檢處已於昨天派員與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心至台中發電廠實施聯合稽查，檢查重點為檢視與興達電廠洩漏事故點相對位置的法蘭材質、氣體洩漏偵測器設置位置、運作方式、警報系統及應變處理等，以避免類似工安事故再次發生。

