移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

印尼籍移工阿蒂在台灣工作九年，長年將薪水全數寄回家鄉，自己卻未留下積蓄，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難重重。幸在光田綜合醫院及民間團體募款與的協助下，終於順利搭機回國，並帶著醫護滿滿的祝福啟程。

光田綜合醫院指出，今年5月，阿蒂因臉頰與鼻子突然麻木，緊急送至光田綜合醫院大甲院區急診，經檢查確診為「水腦症」，立即接受腦室腹腔分流手術，因病況複雜，又確診新冠肺炎，高燒不退，被轉入加護病房治療期間，因經濟困難陷入沉重壓力，在病床上反覆表達希望能返鄉接受腦瘤治療，若病情惡化，也能「落葉歸根」。

然而，跨國出院返鄉涉及繁瑣的醫療文件、飛行醫療需求與交通安排，過往通常至少需一周籌備，對她而言並不容易；為讓阿蒂可以順利返鄉，光田醫護團隊即主動展開協調，聯繫跨部門醫師、護理師、社工與國際志工多方合作，僅用兩天便完成英文診斷書、病歷摘要與必要醫療文件的備妥，同步安排救護車接送，確保病人能趕上飛往雅加達的航班。

阿蒂離院那天，緊抱著一箱象徵平安的台灣特產「乖乖」上車，是醫護人員的溫情，由於她在台灣幾乎沒有行李，護理師們自掏腰包為她添購裙子、包包與襪子，甚至送上全新的鞋子，讓她體面返鄉，另一位護理師則親手寫下卡片，並贈送一條水晶項鍊，還特地用翻譯軟體將祝福寫成印尼文，當阿蒂讀到這些字句時，忍不住流下眼淚。

台灣美思樂關懷協會表示，光田醫院除了專業的醫療照護與文件準備外，，展現了醫院在國際醫療照護上的即戰力，因此也發起愛心勸募，短短一天便籌得8.1萬，協助阿蒂負擔部分醫療及返鄉費用，阿蒂激動地留下了一封信說「我非常謝謝在我無助的時候給我溫暖的人，讓我能好好養病。我會把這份愛帶回去，謝謝大家讓我很感動，謝謝你們，我愛你們。」