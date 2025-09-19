快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
護理師們自掏腰包為印尼患者阿蒂添購裙子、包包與襪子，讓她體面返鄉。圖／光田醫院提供
護理師們自掏腰包為印尼患者阿蒂添購裙子、包包與襪子，讓她體面返鄉。圖／光田醫院提供

印尼籍移工阿蒂在台灣工作九年，長年將薪水全數寄回家鄉，自己卻未留下積蓄，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難重重。幸在光田綜合醫院及民間團體募款與的協助下，終於順利搭機回國，並帶著醫護滿滿的祝福啟程。

光田綜合醫院指出，今年5月，阿蒂因臉頰與鼻子突然麻木，緊急送至光田綜合醫院大甲院區急診，經檢查確診為「水腦症」，立即接受腦室腹腔分流手術，因病況複雜，又確診新冠肺炎，高燒不退，被轉入加護病房治療期間，因經濟困難陷入沉重壓力，在病床上反覆表達希望能返鄉接受腦瘤治療，若病情惡化，也能「落葉歸根」。

然而，跨國出院返鄉涉及繁瑣的醫療文件、飛行醫療需求與交通安排，過往通常至少需一周籌備，對她而言並不容易；為讓阿蒂可以順利返鄉，光田醫護團隊即主動展開協調，聯繫跨部門醫師、護理師、社工與國際志工多方合作，僅用兩天便完成英文診斷書、病歷摘要與必要醫療文件的備妥，同步安排救護車接送，確保病人能趕上飛往雅加達的航班。

阿蒂離院那天，緊抱著一箱象徵平安的台灣特產「乖乖」上車，是醫護人員的溫情，由於她在台灣幾乎沒有行李，護理師們自掏腰包為她添購裙子、包包與襪子，甚至送上全新的鞋子，讓她體面返鄉，另一位護理師則親手寫下卡片，並贈送一條水晶項鍊，還特地用翻譯軟體將祝福寫成印尼文，當阿蒂讀到這些字句時，忍不住流下眼淚。

台灣美思樂關懷協會表示，光田醫院除了專業的醫療照護與文件準備外，，展現了醫院在國際醫療照護上的即戰力，因此也發起愛心勸募，短短一天便籌得8.1萬，協助阿蒂負擔部分醫療及返鄉費用，阿蒂激動地留下了一封信說「我非常謝謝在我無助的時候給我溫暖的人，讓我能好好養病。我會把這份愛帶回去，謝謝大家讓我很感動，謝謝你們，我愛你們。」

確診 護理師 醫護人員

延伸閱讀

移工悲歌！40名泰國黑工擠宜蘭農舍席地而睡 如大型派工集中營

不顧病人安危…麻醉師手術中離席 只為跑去和護理師「愛愛」

慘忍影片流出…台中男夥移工殺穿山甲割頸放血 檢依法起訴

移工孕婦如廁時意外產下女嬰 神岡警、義消急救援送醫

相關新聞

移工阿蒂在台確診腦瘤 欲返鄉困難重重…勸募愛心爆棚

印尼籍移工阿蒂在台灣工作九年，長年將薪水全數寄回家鄉，自己卻未留下積蓄，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難...

台中學生營養午餐 藍綠掀全面免費話題

財劃法修正後，地方政府財源普遍增加。民進黨台中市議員提議，學生營養午餐應擴大補助，推動全面免費，減輕家長負擔。國民黨議員...

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳...

「跨越城市．閱讀無界」第一屆臺灣國際兒少書展台中登場

由文化部主辦的「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，18日於烏日台中國際展覽館舉行開幕典禮，以「跨越城市.閱讀無界(Cr...

台灣農訪團赴美 彰化「合興社」響應採購14萬噸玉米

中華民國農產品貿易赴美友好訪問團由農業部長陳駿季擔任總團長，於14日至27日率團訪問美國華府，與美農產品相關協會簽署採購...

空品亮橘燈！台中空汙炸裂...網友KUSO「人肉清淨機」 歪樓求谷關空氣瓶

環境部空氣品質監測網顯示，中部地地今空品亮橘燈，台中市空品不良，遠遠望去，遠方大樓灰濛濛一片，還有網友酸「空汙AQI已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。