中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳踏車、圖書等捐贈位在南投，由陳綢阿嬤推動成立的良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園，以彰顯該會「以慈悲和善之精神，推廣人飢己飢人溺己溺，互相幫助之祥和社會」宗旨。

誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會今年4月甫成立，由匠泰建設總經理黃建堯擔任執行長，並結合友人一起發心，推動慈善事業。曾任5所知名飯店總經理的李譿心，在因緣際會下，出任基金會顧問，襄助相關推動事宜。

李譿心說，誠蓮曲佩仁波切成立基金會是為了建立一個關懷弱勢和提供讓自己累積「自己」福德資糧的一個平台。佛教中所謂的布施，就是分享我們辛勤勞作的成果給弱勢族群，均霑我們布施的喜樂。接受到幫助的弱勢對象，也會以祝福回饋我們，這在家庭、社會上也會更加的和諧。因此慈善基金會就是本著這樣的信念。

另外一個目的，則是為了協助弘揚佛法，他來自西藏，到台灣的目的就是要把佛教介紹給台灣百姓們，希望能夠把佛法普傳開來。

因此，基金會希望秉著累積福報的信念來帶領慈善基金會，分享我們的愛心給所有弱勢團體，拋磚引玉給社會帶來一絲和諧微光，也協助在台灣弘法利生的佛行事業。

李譿心說，良顯堂社會福利基金會協助就醫、救困、濟貧，以及輔導青少年，誠蓮曲佩仁波切成立基金會為了分享愛心，黃建堯執行長特別和秘書長等一起前往致贈良顯堂社會福利基金會所需物資，希望所收容的青少年都能因此獲益。