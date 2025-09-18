快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近添購腳踏車、圖書等捐贈位在南投，由陳綢阿嬤推動成立的良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園。圖／民眾提供
台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近添購腳踏車、圖書等捐贈位在南投，由陳綢阿嬤推動成立的良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園。圖／民眾提供

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳踏車、圖書等捐贈位在南投，由陳綢阿嬤推動成立的良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園，以彰顯該會「以慈悲和善之精神，推廣人飢己飢人溺己溺，互相幫助之祥和社會」宗旨。

誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會今年4月甫成立，由匠泰建設總經理黃建堯擔任執行長，並結合友人一起發心，推動慈善事業。曾任5所知名飯店總經理的李譿心，在因緣際會下，出任基金會顧問，襄助相關推動事宜。

李譿心說，誠蓮曲佩仁波切成立基金會是為了建立一個關懷弱勢和提供讓自己累積「自己」福德資糧的一個平台。佛教中所謂的布施，就是分享我們辛勤勞作的成果給弱勢族群，均霑我們布施的喜樂。接受到幫助的弱勢對象，也會以祝福回饋我們，這在家庭、社會上也會更加的和諧。因此慈善基金會就是本著這樣的信念。

另外一個目的，則是為了協助弘揚佛法，他來自西藏，到台灣的目的就是要把佛教介紹給台灣百姓們，希望能夠把佛法普傳開來。

因此，基金會希望秉著累積福報的信念來帶領慈善基金會，分享我們的愛心給所有弱勢團體，拋磚引玉給社會帶來一絲和諧微光，也協助在台灣弘法利生的佛行事業。

李譿心說，良顯堂社會福利基金會協助就醫、救困、濟貧，以及輔導青少年，誠蓮曲佩仁波切成立基金會為了分享愛心，黃建堯執行長特別和秘書長等一起前往致贈良顯堂社會福利基金會所需物資，希望所收容的青少年都能因此獲益。

她說，誠蓮曲佩仁波切成立基金會剛起步，會本著愛心一步步走下去，把愛分享出去，建立起社會善的循環。

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近添購腳踏車、圖書等捐贈位在南投，由陳綢阿嬤推動成立的良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園。圖／民眾提供
台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近添購腳踏車、圖書等捐贈位在南投，由陳綢阿嬤推動成立的良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園。圖／民眾提供
曾任5所知名飯店總經理的李譿心（右），在因緣際會下，出任誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會顧問，襄助相關推動事宜。圖／民眾提供
曾任5所知名飯店總經理的李譿心（右），在因緣際會下，出任誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會顧問，襄助相關推動事宜。圖／民眾提供
台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近添購腳踏車、圖書等捐贈良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園，黃建堯執行長（左）和秘書長並獲贈感謝狀。圖／民眾提供
台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近添購腳踏車、圖書等捐贈良顯堂社會福利基金會陳綢兒少家園，黃建堯執行長（左）和秘書長並獲贈感謝狀。圖／民眾提供

愛心 佛教

延伸閱讀

他猝逝留下10妻女 花蓮市公所代募款3天逾百萬將信託

弘道基金會二手衣物義賣 專家分享舊衣新穿技巧

風雨無阻！厄瓜多義肢勇士登頂玉山 大讚台灣人情味比山更美

熟齡族離開熟悉日常出走花蓮豐濱 發現生活新可能

相關新聞

台灣農訪團赴美 彰化「合興社」響應採購14萬噸玉米

中華民國農產品貿易赴美友好訪問團由農業部長陳駿季擔任總團長，於14日至27日率團訪問美國華府，與美農產品相關協會簽署採購...

台中學生營養午餐 藍綠掀全面免費話題

財劃法修正後，地方政府財源普遍增加。民進黨台中市議員提議，學生營養午餐應擴大補助，推動全面免費，減輕家長負擔。國民黨議員...

廣角鏡／東方白鸛飛來 大城擬推生態品牌

瀕危珍貴野鳥東方白鸛被稱為「送子鳥」，全球僅2000隻，近日出現在濁水溪出海口，最新觀測數量有7隻。彰化縣野鳥學會表示，...

中市這個基金會甫成立 曾任5飯店總經理的她協助推動分享愛

台中市誠蓮曲佩仁波切社會福利慈善基金會最近趁著中元節前後，連續捐贈南屯區新生里和西區公德里弱勢民眾物資，同時也特別添購腳...

「跨越城市．閱讀無界」第一屆臺灣國際兒少書展台中登場

由文化部主辦的「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，18日於烏日台中國際展覽館舉行開幕典禮，以「跨越城市.閱讀無界(Cr...

空品亮橘燈！台中空汙炸裂...網友KUSO「人肉清淨機」 歪樓求谷關空氣瓶

環境部空氣品質監測網顯示，中部地地今空品亮橘燈，台中市空品不良，遠遠望去，遠方大樓灰濛濛一片，還有網友酸「空汙AQI已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。