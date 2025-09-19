台中學生營養午餐 藍綠掀全面免費話題

財劃法修正後，地方政府財源普遍增加。民進黨台中市議員提議，學生營養午餐應擴大補助，推動全面免費，減輕家長負擔。國民黨議員認為，中央補助尚不明朗，但現行每餐50元餐費偏低，建議提高到每餐80元，市府要設法增加補助，長期則推動免費政策。市府表示，將檢討預算，再研議辦理。

台中市高中職以下公立學校學生約20萬人，市府每年耗資14億元補助營養午餐餐費。多名民進黨議員表示，全台有10縣推動免費營養午餐政策，台中市過去因「預算不足」無法推動，現在財劃法修正後，中市統籌分配稅款大增，市府不該再以沒錢而拒絕。

民進黨議員江肇國說，今年中市財源大幅增加136億元，免費營養午餐每年需21億元，「怎麼可能拿不出來？」就算短期內不馬上推動免費午餐，至少要跨出一步，先調高午餐餐費，藉此改善供餐品質。議員黃守達認為，市府應展現決心，而非一再拖延。

國民黨議員李中、張廖乃綸認為，統籌稅款雖增加，但學校電費、捷運工程補助款卻遭刪減，實際資金未必充裕；不過每餐餐費50元偏低，教育局應先估算提高至每餐80元，長期應以免費營養午餐為目標，並推動優質、在地食材。

綠營議員贊成，既然有新的財源，教育局要「往前走」，現行的營養午餐餐費已不符合現況，外食年年漲，市府應想辦法提高補助；若能改善供餐品質與食材，即使沒辦法一次達成全面免費，這次提案也有意義。

中市議會教育文化委員會召委陳廷秀表示，營養午餐補助不僅是經費多寡，還涉及資源分配；例如弱勢家庭子女就讀私立高中職，卻無法享有補助，真正有需要的人卻被得不到幫助，若要推動全面免費兼顧公平性。

教育局長蔣偉民表示，市府已推動午餐加碼5元，還有水果補助、可溯源食材及餐券補助，每年支出13.98億元，預算規模在六都僅次於桃園；若推動全面免費，以20.3萬人、每餐50元估算，全年約21.3億元，將盤點資源再研議。