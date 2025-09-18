快訊

「跨越城市．閱讀無界」第一屆臺灣國際兒少書展台中登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
聯合文學也參與書展。記者宋健生/攝影
文化部主辦的「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，18日於烏日台中國際展覽館舉行開幕典禮，以「跨越城市.閱讀無界(Crossing Cities, Reading without Borders）」為活動主題，由台中市擔任首屆書展主題城市。

文化部政務次長李靜慧、台中市政府文化局副局長曾能汀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文(Marco Lombardi)、立法委員何欣純、江啟臣辦公室代表、監察委員葉大華，以及策展顧問中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻、臺灣獨立書店文化協會理事鍾尚樺等人，共同為首屆臺灣國際兒少書展揭幕。

李靜慧表示，書展是促進出版產業蓬勃發展及提升民眾閱讀習慣，兩者間良性循環的一個重要平台；文化部長期在台北辦理國際書展，至今已具相當規模，也是亞洲數一數二的大型國際書展。

基於過去良好的根基，文化部與出版界、各縣市經過長達一年的討論後，決定推出第二個以兒童、青少年為主題的國際書展，並以文化平權為概念，每一年選擇與不同的城市合作辦理，讓具國際規模的書展能夠輪流到台灣各個城市旅行。

李靜慧說，「文化部會全力辦好每一屆臺灣國際兒少書展，繼續推廣閱讀、照顧出版產業，持續讓良性循環產生」。她也邀請全國觀眾，盡情享受出版界為大家準備好的心靈饗宴。

今天開幕典禮，由2020年成軍時平均年齡才7歲，台灣最年輕的搖滾樂團J HALL帶來演出，樂團以《諸葛四郎大戰魔鬼黨》電影主題曲開場，展現孩子們獨具創意與能量的音樂魅力，也象徵首屆兒少書展的青春與新生。

文化部表示，首屆國際兒少書展內容，包含自2025台北國際書展移展的義大利主題國館、童書主題館，全新打造的臺灣漫畫館、繪本故事館、公民書區、文學書區，以及由台中市政府策劃的主題城市館，計有127家參展單位、來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與，規劃逾200場講座與活動在書展期間登場。

曾能汀強調，閱讀力就是城市的競爭力，台中市是一個積極推動閱讀、喜好閱讀的城市，首屆國際兒少書展選擇在台中市辦理，特別在展會中以「從林開始：書真裡的奇幻旅程」設立台中主題城市館。

展會期間也響應文化平權，邀請偏鄉學校800人次的孩子們來到書展；同時，許多公共圖書館館員也會來到書展進行選書。曾能汀強調，「台中一定會以熱情及旺盛的購買力作為最好的回應，不會讓大家失望」。

龍博文表示，義大利主題國館以但丁的詩句「想像無邊in the High Imagination）」為主題，透過《新生代畫家 插畫與漫畫》IBBY Italia Choice 2024 2個精彩的展覽，以及共6場引人入勝的講座及演講，將讓大家深入看見義大利的文化。

為了鼓勵民眾參與兒少書展，文化部推出「門票全額抵用金」，購票金額可全額折抵現場消費，不限品項及金額；另提供「文化幣點數放大優惠」，現場消費使用2點送1點，18歲以下可免費入場，19至22歲青年憑文化幣同享免費入場優惠。

文化部歡迎大小朋友於9月18日至21日前往台中國際展覽館，參與首屆臺灣國際兒少書展，更多活動資訊請參閱「臺灣國際兒少書展」官方網站。

書展還規劃有旋轉木馬等體驗活動，吸引許多學生參與。記者宋健生/攝影
「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」開展首日，即湧入大批觀展人潮。記者宋健生/攝影
首屆國際兒少書展有來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與。記者宋健生/攝影
「第一屆臺灣國際兒少書展」18日於台中國際展覽館舉行開幕典禮。記者宋健生/攝影
童書 閱讀 文化部

