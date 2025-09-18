聽新聞
台灣農訪團赴美 彰化「合興社」響應採購14萬噸玉米
中華民國農產品貿易赴美友好訪問團由農業部長陳駿季擔任總團長，於14日至27日率團訪問美國華府，與美農產品相關協會簽署採購意向書，其中彰化縣合興農畜牧生產合作社(簡稱合興社)，積極響應並承諾採購14萬噸美國玉米，深化台美雙方經貿及糧食安全夥伴關係。
台美近年持續在農業創新科技、糧食安全供應鏈等領域深化合作，美國優質農產品亦受民眾喜愛，去年台灣名列美國海外第八大出口市場，主要品項包括黃豆、玉米、小麥及牛肉等農、畜產品。
此次訪問團首先訪問華府，之後分為「黃豆玉米」、「小麥」及「牛肉」三個分團，前往美國農業州，與地方政要及農業團體進行互動交流。
合興社理事主席兼立富畜牧場老闆劉芸富說，感謝外交部長林佳龍與外交部同仁的牽成，以及農業部長陳駿季的全力輔導下，合興社有幸能以實際行動支持，和配合外交部與農業部的政策作為，努力協助推動國際社會在農畜牧產業的交流，鞏固和繁榮民主社會國家之間的產業交流，善盡國際社會責任。
逾百年歷史的華府雙橡園，是台灣在美國的外交舞台兼文化寶庫。俞大㵢大使說：「我們現在正站在台灣的領土上。雖然我們其間曾面臨風雨飄搖的外交困境，雙橡園仍以謙遜且堅韌的姿態屹立不搖，更代表一代代人為台灣外交的努力成果。」
合興社整合產業供應鏈，藉由產、官、學、研的合作，在台灣先練兵整隊，現在已能配合政府一起打世界盃，未來更希望將此次台美合作的成果，落實在台灣畜牧產業之上，豎立「以大帶小、軟硬結合、內外兼修、公私協力」的產業標竿，期盼與政府一同打造「經濟日不落國」的榮景。
