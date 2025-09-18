快訊

台灣農訪團赴美 彰化「合興社」響應採購14萬噸玉米

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
台灣農訪團赴美，彰化縣合興農畜牧生產合作社響應採購14萬噸玉米。業者／提供
台灣農訪團赴美，彰化縣合興農畜牧生產合作社響應採購14萬噸玉米。業者／提供

中華民國農產品貿易赴美友好訪問團由農業部長陳駿季擔任總團長，於14日至27日率團訪問美國華府，與美農產品相關協會簽署採購意向書，其中彰化縣合興農畜牧生產合作社(簡稱合興社)，積極響應並承諾採購14萬噸美國玉米，深化台美雙方經貿及糧食安全夥伴關係。

台美近年持續在農業創新科技、糧食安全供應鏈等領域深化合作，美國優質農產品亦受民眾喜愛，去年台灣名列美國海外第八大出口市場，主要品項包括黃豆、玉米、小麥及牛肉等農、畜產品。

此次訪問團首先訪問華府，之後分為「黃豆玉米」、「小麥」及「牛肉」三個分團，前往美國農業州，與地方政要及農業團體進行互動交流。

合興社理事主席兼立富畜牧場老闆劉芸富說，感謝外交部長林佳龍與外交部同仁的牽成，以及農業部長陳駿季的全力輔導下，合興社有幸能以實際行動支持，和配合外交部與農業部的政策作為，努力協助推動國際社會在農畜牧產業的交流，鞏固和繁榮民主社會國家之間的產業交流，善盡國際社會責任。

逾百年歷史的華府雙橡園，是台灣在美國的外交舞台兼文化寶庫。俞大㵢大使說：「我們現在正站在台灣的領土上。雖然我們其間曾面臨風雨飄搖的外交困境，雙橡園仍以謙遜且堅韌的姿態屹立不搖，更代表一代代人為台灣外交的努力成果。」

合興社整合產業供應鏈，藉由產、官、學、研的合作，在台灣先練兵整隊，現在已能配合政府一起打世界盃，未來更希望將此次台美合作的成果，落實在台灣畜牧產業之上，豎立「以大帶小、軟硬結合、內外兼修、公私協力」的產業標竿，期盼與政府一同打造「經濟日不落國」的榮景。

農業部長陳駿季率領中華民國農產品貿易赴美友好訪問團訪問美國華府。業者／提供
農業部長陳駿季(右)與立富畜牧場老闆劉芸富(左)合影。業者／提供
美國 農業 玉米

