空品亮橘燈！台中空汙炸裂...網友KUSO「人肉清淨機」 歪樓求谷關空氣瓶

環境部空氣品質監測網顯示，中部地地今空品亮橘燈，台中市空品不良，遠遠望去，遠方大樓灰濛濛一片，還有網友酸「空汙AQI已經炸裂，你們已經被空汙包圍了」，還KUSO請市民當「人肉空氣清淨機」，PO文一出引熱議，還歪樓「快拿谷關空氣瓶出來應急」。台中市環保局提醒，敏感族外出留意。

很多台中市民今天下午外出時，發現空氣品質不良，整個景象灰濛濛一片，和今早艷陽高照的景象大不同。

有脆友今PO表示，台中各屯區的市民們，現在AQI已經炸裂，你們已經被空汙包圍了！請大口呼吸、打開你們的人體空氣清淨機，這樣我傍晚才有機會出門運動；PO文一出，引發熱議、歪樓「快拿谷關空氣瓶出來應急」、「好幾年前已經吸完了，求補充～！」「我這有一批便宜的 要嗎」。

環保局表示，根據環境部空氣品質監測網顯示，今日環境風場偏東風，西半部擴散條件差，包含竹苗及中部空品區皆達橘色提醒等級，台中市政府立即執行全方面的應變措施。

環保局說明，包含執行大型固定汙染源以及營建工地稽查、查核餐飲業防制設備操作情形並加強輔導、露燃好發地區巡查及智慧巡弋監控、使用科技執法執行車輛影像辨識作業等，亦透過環保局臉書以及各局處相關網站、群組及APP發布警告注意事項，提醒敏感族群外出時需留意空品狀況，以降低可能的暴露風險。