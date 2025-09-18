快訊

抗議建設受阻...龍井區里長集體缺席區務會報 台中市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中龍井區今有15名里長集體缺席區務會報，抗議台中市長盧秀燕延宕當地建設，龍井區公所表示，近年投入上百億元建設。圖／里長提供
台中龍井區今有15名里長集體缺席區務會報，抗議台中市長盧秀燕延宕當地建設，龍井區公所表示，近年投入上百億元建設。圖／里長提供

台中市龍井區擴大區務會報今天上午登場，龍井有15里里長集體缺席，抗議龍井區應得福利與公共建設屢遭市府阻擋；里長們聲明批市長盧秀燕「雙標」，「控中央因政治因素阻礙台中發展，卻以同手法犧牲龍井人權益」。龍井區公所表示，市府團隊近年投入上百億元積極推動龍井區各項建設。

里長代表、龍井區里長聯誼會長張文慶表示，區內長期受中火汙染及港區工業發展交通風險，但應得福利與公共建設卻屢遭市府阻擋，台電明確承諾補助龍井區國小營養午餐經費，卻遭教育局以「公平性、永續性、一致性」為由拒絕送文，龍井公所也以此推託，導致補助遲遲無法落實。

里長們表示，公設用地偏少，在目前公設專案通檢中，又遭解編超過七成，多項重大建設停滯不前。

龍井區公所表示，盧秀燕上任後，市府團隊近年投入上百億元積極推動龍井區各項建設，包括南山截水溝、安良港大排護岸整治、中科西南向聯外道路通車等，以及龍津高中及龍海、龍津、龍港、龍井國小等5校校舍重建，並設立龍井區第一公立托嬰中心，逐步帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。

地政局說明，考量龍井區整體發展，且當地民眾意見欲推動龍井區聯合行政生活園區，納入公托、地下停車場、運動場地等空間，因此市府決議暫緩原龍井地政辦公廳舍興建，後續配合龍井區整體開發及在地需求再行推動。

教育局表示，台電營養午餐補助有項目限制，部分學校將可獲全額補助，部分學校則 否 ，形成差異性，此外，教育局曾在8月間行文要求台電每年均全面補助龍井區國小學生午餐，但台電回復無法承諾每年提供補助，需每年審議視狀況而定。

教育局強調，一項政策的推動需兼顧一致性、延續性及教育公平性，否則恐引發資源分配爭議。

教育局說明，教育局長期重視學生營養午餐品質與弱勢照顧，市府現已推動多項學校午餐補助政策，挹注經費總計達13.98億元，也積極向中央爭取更多資源，並透過提升午餐品質、加強食安管理，讓全市學童都能吃得營養、安心。

台電 教育局 營養午餐

