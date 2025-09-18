快訊

彰化二林蔗農事件滿百周年 二林文化季呼應提前展開

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林文化季提前在9月最後一周開始，二林鎮公所、鎮農會等單位聯合發表動內容。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林文化季提前在9月最後一周開始，二林鎮公所、鎮農會等單位聯合發表動內容。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林文化季將邁入第十八屆，本（9）月最後一周起到11月第一周，連續五個周休二日結合在地機關、學校、社團及藝文界動態展演接力熱情登場，鎮公所加碼邀請明華園日字戲劇團壓軸獻藝，保證文化季活動精彩可期。

二林鎮公所今公布今年二林文化季內容，強調呼應「二林蔗農事件」百周年紀念的奮鬥精神，展現二林鎮各種藝文及在地農業產業的活力，詮釋今年活動主題「龍情薏舞．蛇來幸福」。

鎮公所指出，有別於往年10月開幕，今年提前到本月26日晚上，開幕之夜重點在於慶祝樂林食物銀行榮獲亞太永續獎金獎，鎮長蔡詩傑頒獎祝賀，跟鎮民分享喜悅。

今年是「二林蔗農事件」百周年紀念，10月18日鎮公所與二林社區大學、二林高中、二林國小合作，推出二林蔗農事件百週年紀念論壇、「重返歷史現場，走讀蔗農事件足跡」、「蔗農百年：過去與未來」展覽（9月29日至10月29日）。

「開幕之夜」揭開系列活動，9月27日下午舉辦「2025紫晶盃葡萄酒評鑑」，當天晚上「2025二林文化季藝術活動日暨優良教師表揚」，靜態展覽方面彰化縣香草藝文推展協會舉辦「2025香草藝文詩詞、書法、國畫三社會員聯展」，開幕茶會在28日上午。

雙十國慶「晤出團」演出兒童劇「精靈奶奶的祖傳祕方」，10月17日「2025兒童繪畫比賽暨兒童藝術創作宣導活動」。

10月19日彰化縣儒林書法學會邀請書法家吳啟林演講「筆墨當隨時代-智慧科技浪潮下的書法學習」，同日二林社大學舉辦「第11屆農業論壇-逆境下農作物求生術的探討」。

二林鎮公所舉辦兩場戲劇表演，10月18日邀請鳳舞奇觀布袋戲團表演布袋戲「楊戩降妖記」，10月26日推出橘子舞團舞蹈成果展表演，壓軸好戲是明華園日字戲劇團「經典大戲：馬車伕與大捕快」。

另有運動活動，二林鎮體育會10月25日舉辦114年度二林鎮社區民眾親子健走逍遙遊，二林產業推廣協會11月2日舉辦2025第三屆噪嘎那盃健力單項硬舉公開賽。

布袋戲 明華園

相關新聞

抗議建設受阻...龍井區里長集體缺席區務會報 台中市府說話了

台中市龍井區擴大區務會報今天上午登場，龍井有15里里長集體缺席，抗議龍井區應得福利與公共建設屢遭市府阻擋；里長們聲明批市...

彰化二林蔗農事件滿百周年 二林文化季呼應提前展開

彰化縣二林文化季將邁入第十八屆，本（9）月最後一周起到11月第一周，連續五個周休二日結合在地機關、學校、社團及藝文界動態...

億元改造彰化東螺溪水環境 戀戀欒樹節復古風周日清新登場

台灣欒樹入秋已開花，彰化縣一年一度戀戀欒樹節本周日（21日）登場，今年走復古風，主辦單位今展示當天活動精華，包括民眾穿著...

豐原農田施肥異味飄遠 中市府跨局處稽查輔導要求農民改善

台中市豐原區昨天有多人聞到臭味，台中市議員謝志忠接獲陳情追查，發現疑似多處農田同時施肥引起， 台中市府表示，已跨局處稽查...

台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天 議員拍桌互槓、爭論近1小時

民進黨台中市議會黨團提案中市府普發5萬元，財政委員會今天審查，藍綠白議員砲火洶湧，互批對方混淆視聽、插嘴，甚至因為座位問...

批盧秀燕政治凌駕民生 台中龍井16里有15里長集體缺席區務會報

台中市龍井區擴大區務會報今天上午登場，龍井區共有16里，其中15里里長集體缺席，會場空蕩一片。里長們聲明表示，市長盧秀燕...

