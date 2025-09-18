彰化二林蔗農事件滿百周年 二林文化季呼應提前展開

彰化縣二林文化季將邁入第十八屆，本（9）月最後一周起到11月第一周，連續五個周休二日結合在地機關、學校、社團及藝文界動態展演接力熱情登場，鎮公所加碼邀請明華園日字戲劇團壓軸獻藝，保證文化季活動精彩可期。

二林鎮公所今公布今年二林文化季內容，強調呼應「二林蔗農事件」百周年紀念的奮鬥精神，展現二林鎮各種藝文及在地農業產業的活力，詮釋今年活動主題「龍情薏舞．蛇來幸福」。

鎮公所指出，有別於往年10月開幕，今年提前到本月26日晚上，開幕之夜重點在於慶祝樂林食物銀行榮獲亞太永續獎金獎，鎮長蔡詩傑頒獎祝賀，跟鎮民分享喜悅。

今年是「二林蔗農事件」百周年紀念，10月18日鎮公所與二林社區大學、二林高中、二林國小合作，推出二林蔗農事件百週年紀念論壇、「重返歷史現場，走讀蔗農事件足跡」、「蔗農百年：過去與未來」展覽（9月29日至10月29日）。

「開幕之夜」揭開系列活動，9月27日下午舉辦「2025紫晶盃葡萄酒評鑑」，當天晚上「2025二林文化季藝術活動日暨優良教師表揚」，靜態展覽方面彰化縣香草藝文推展協會舉辦「2025香草藝文詩詞、書法、國畫三社會員聯展」，開幕茶會在28日上午。

雙十國慶「晤出團」演出兒童劇「精靈奶奶的祖傳祕方」，10月17日「2025兒童繪畫比賽暨兒童藝術創作宣導活動」。

10月19日彰化縣儒林書法學會邀請書法家吳啟林演講「筆墨當隨時代-智慧科技浪潮下的書法學習」，同日二林社大學舉辦「第11屆農業論壇-逆境下農作物求生術的探討」。

二林鎮公所舉辦兩場戲劇表演，10月18日邀請鳳舞奇觀布袋戲團表演布袋戲「楊戩降妖記」，10月26日推出橘子舞團舞蹈成果展表演，壓軸好戲是明華園日字戲劇團「經典大戲：馬車伕與大捕快」。

另有運動活動，二林鎮體育會10月25日舉辦114年度二林鎮社區民眾親子健走逍遙遊，二林產業推廣協會11月2日舉辦2025第三屆噪嘎那盃健力單項硬舉公開賽。