台中警犬隊傳因效率擬汰除 市警局：逐年檢討調整

中央社／ 台中18日電

台中市警察警犬隊因應2018台中世界花卉博覽會成軍，協助警方擴大臨檢及預防犯罪宣導等業務，傳出因近年破案效率有限擬汰除。台中市警局表示，逐年檢討並做適度調整。

台中市政府警犬隊因應2018台中世界花卉博覽會成軍，希望精進治安各項作為。台中市議會警消環衛委員會今天召開會議。民進黨籍市議員李天生表示，日前傳出台中市警察局預計逐年汰除警犬隊，他認為警犬隊可協助緝毒、執行場地檢查、支援爆裂物偵蒐及各類警政勤務，警犬具威嚇震懾效果，可嚇阻不法行為，提升民眾安全感。

他說，警犬在推動預防犯罪宣導更具效果，中部地區只有台中有警犬隊，十分難得。警犬隊年度預算只有新台幣59萬元，且為台中市的特色，應繼續保留並精進訓練，加強維護台中市治安，退役的警犬也應妥善安置。

台中市警察局刑事警察大隊透過文字稿表示，警犬隊因應「2018世界花卉博覽會」大型活動偵爆及協助緝毒所需，在民國107年3月27日成立，成立後，在當時發揮安全維護及行銷花博活動的功效。警犬隊目前階段性任務完成，對治安與交通上的功能，成效有限。

刑大指出，警犬隊目前編制為10人，隊長1名及領犬員9名，警犬9隻（含緝毒犬6隻及偵爆犬3隻），採1人帶領1犬方式訓練，主要勤務以擔服活動、擴大臨檢及場地檢查、協助犯罪現地搜索及犯罪預防宣導等「協助」、「輔助」的任務。

警察局提到，為因應刑事警力短缺及日益艱鉅的治安維護工作，將綜合考量各單位人員編組、勤務績效及任務目標等情況，採逐年檢討和滾動式修改的方式，作適度且合宜的調整，以利未來各項勤務運作遂行及有效提升本局組織效能。

