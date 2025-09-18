億元改造彰化東螺溪水環境 戀戀欒樹節復古風周日清新登場

台灣欒樹入秋已開花，彰化縣一年一度戀戀欒樹節本周日（21日）登場，今年走復古風，主辦單位今展示當天活動精華，包括民眾穿著復古服飾到場可參加走秀，得獎者獲贈小禮物，親子環保闖關成功獲贈限量彩繪環保杯袋，還有特色攤位有吃有玩。

東螺溪在日本統治時期截流，跟濁水溪分道揚鑣，成為沒天然水源挹注的河流，完全依賴農業灌溉餘水、家戶廢水溪補充水源，沿岸畜牧場排放汙水一度讓東螺溪惡臭難聞，經環保志工及湖埔社區大學、彰化縣就業能力教育協會投入維護，彰化縣環保局取締汙染，東螺溪水質大為改善，縣政府爭取中央核定補助7.6億元整治及美化水岸環境，今年戀戀欒樹節可看見美化成果。

戀戀欒樹節主辦單位湖埔社大、就業能力教育協會，今在「彰化母親河」東螺溪（舊濁水溪）北岸的溪湖鎮東螺溪水岸小廣場舉辦暖身活動，空氣無異味，東螺溪環保志工穿著大紅農村服裝，顯得喜氣洋洋，湖埔社大志工穿花襯衫、寬管褲，騎乘偉士牌機車、老式金龜車和敞篷車出場，表現「阿哥哥」復古風格。

湖埔社大執行長林淑玲說，活動上午9點開始，展示 135型復古巡道火車，舉辦年年受歡迎的泡泡派對，今年增加全民綠生活闖關活動，親子參加環保遊戲闖關，可獲得DIY彩繪環保杯袋（限量1千份），百攤市集沿台灣欒樹綠色隧道擺設，文創手作、小農市集、美食攤位和環境教育推廣攤，民眾一站滿足吃喝玩樂與學習體驗，體驗「樂活、綠意、共好」生活價值。