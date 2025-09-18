豐原農田施肥異味飄遠 中市府跨局處稽查輔導要求農民改善

台中市豐原區昨天有多人聞到臭味，台中市議員謝志忠接獲陳情追查，發現疑似多處農田同時施肥引起， 台中市府表示，已跨局處稽查輔導，要求農民改善。

台中市議員謝志忠表示，昨天他陸續接獲民眾陳情，豐原區聞到不明臭味，經調查，是田中施肥造成，面積大，他已向相關單位要求，並請農民盡速用土覆蓋，降低味道飄散。

台中市環保局表示，昨天接獲反映後，立即派員前往豐原區豐工路一帶稽查，發現農田大面積施肥確有異味情形，現場已督促農民立即執行覆土作業，以減少氣味擴散，維護區域空氣品質。

農業局也同步關注此案，將派員前往了解農民實際施肥情形，輔導農友應使用完全腐熟的堆肥或市售合格肥料，妥善貯放與使用，以降低異味影響周邊民眾。

農業局強調，已持續透過各區公所及農會加強宣導，提醒農友施肥務必遵循《肥料管理法》相關規定，可利用農業部農糧署「肥料廠牌查詢」系統，選用具有效登記證的合格肥料產品，共同維護農業生產及生活環境品質。