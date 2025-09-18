台中市「普發5萬」財政委員會吵翻天 議員拍桌互槓、爭論近1小時

民進黨台中市議會黨團提案中市府普發5萬元，財政委員會今天審查，藍綠白議員砲火洶湧，互批對方混淆視聽、插嘴，甚至因為座位問題不惜拍桌怒吼。討論近1小時，委員會仍未取得共識，主席周永鴻宣布，該案請市府積極研議辦理，並在下次大會再次說明。

台中民進黨全部24名議員提案，2019年到2024年台中稅課收入決算扣除預算超徵415億元，2019年迄今標售土地1023億元，財政收支劃分法修法後明年將多出295億元，加起來有約1700億元財源，請市府用其中1400億元普發5萬元現金給286萬台中市民。

市議會財政委員會今天開會審查此案，財政局長游麗玲說明，稅課收入只是市府8大收入的其中一項，且還要計算支出，以決算數來看，中市府6年來實際上短絀9億元，歷年短絀211億元，目前還有公債845億元，市府明年得為了143億元總預算短差舉債，無財源普發現金。

國民黨議員張瀞分認為本案在臨時會討論充分，建議直接送市府研究辦理；議員朱暖英表示中央與地方稅收天差地別，市政府已無財源，貿然發錢不理性也不負責任；議員楊啟邦、朱元宏等人皆建議，送市府研議辦理。

民進黨議員陳俞融強調，「送市府研議」形同不了了之，假設市府認為發不出5萬元，應該提出相對應版本，比如1萬、2萬元逐年發放等等；議員王立任表示，市府以建設、債務為由推託，但中央政府面對同樣問題，仍編列預算普發1萬元，中央可以發，地方不能發？

游麗玲回應，中央累計歲計賸餘超過8000億元，與台中短絀211億元不同；市府也無法提出對案，2026年舉債上限只有213億元，由於短絀143億元，已編列舉債彌補短絀，可舉債空間剩70億元，即使分給286萬市民，每個人只有2400餘元，實際上完全無法實施。

會議討論過程砲火四射，藍綠議員多次互批「不要插嘴」、「尊重會議秩序」；王立任非財政委員會委員，以提案人身分列席說明，由於已無空位，被安排坐在委員席，張瀞分多次表示不滿，王難以忍受站起怒嗆「不然妳要我坐哪」，張不甘示弱拍桌回嗆，最後經濟發展局長張峯源主動讓出列席座位給王。