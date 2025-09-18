批盧秀燕政治凌駕民生 台中龍井16里有15里長集體缺席區務會報
台中市龍井區擴大區務會報今天上午登場，龍井區共有16里，其中15里里長集體缺席，會場空蕩一片。里長們聲明表示，市長盧秀燕一方面指控中央「因政治因素阻礙台中發展」，卻以同手法犧牲龍井居民權益，根本是雙重標準。市政府尚未回應。
里長代表、龍井區里長聯誼會長張文慶表示，區內長期受中火汙染及港區工業發展交通風險，但應得福利與公共建設卻屢遭市府阻擋，台電已在5月12日與6月11日會議中，明確承諾補助龍井區國小營養午餐經費，卻遭教育局以「公平性、永續性、一致性」為由拒絕送文，龍井公所也以此推託，導致補助遲遲無法落實。
里長代表指出，公設用地偏少，在目前公設專案通檢中，又遭解編超過七成，包括地政大樓、停61社福活動中心、龍泉市場重建、水裡社社福大樓多項重大建設停滯不前，以龍井地政大樓為例，原本規畫117年度才編完整設計規劃費，經議會質詢後，副市長承諾提前至115年度編列，然而預算卻被整筆刪除，理由竟是「不夠老舊」。
在地議員林孟令強調，龍井居民要求的不是特權，而是基本權益。龍井人成就了全民用電需求，確要承受污染及交通風險。市府更應優先保障龍井鄉親的健康、社福與基礎建設及交通安全的維護，而不是讓政治利益凌駕於民生福利之上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言