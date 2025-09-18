偷排套路難藏！工業區趁雨天假日排廢氣 南投祭180感測器監測

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局在南崗工業區設置水質感測器，監測水體汙染。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局在南崗工業區設置水質感測器，監測水體汙染。圖／南投縣環保局提供

南投縣政府為提升空氣品質管理效能，在全縣建置180處空氣品質微型感測器，重點部署於草屯鎮、南崗工業區及日月潭等地，建構密集且具彈性的空氣品質監測網絡，全面掌握縣內空氣狀況。

南崗工業區居民抱怨工廠偷排廢水、廢氣，一名李姓居民直言，工廠常在周末假日、颱風天偷偷排放廢氣，晚上天空飄白煙霧，味道很重，下雨天還常見排放廢氣、廢水，這在南崗工業區幾乎成了正常現象。

南投縣地形多山，氣流擴散條件不佳，秋冬季節又常受東北季風與境外污染物影響，導致部分地區空品惡化。環保局指出，透過感測器即時回傳的PM2.5、溫度、濕度等數據，可及時掌握汙染趨勢，再結合環境部監測資料比對與模擬，提早啟動應變措施。

環保局表示，草屯鎮因人口與車流密集，南崗工業區因產業聚落特性，日月潭則因觀光需求，成為優先設置感測器的區域。這些感測器除可提供即時空氣品質資訊，也能協助事業單位檢視汙染防制設施運作情況，減少環境衝擊。

目前，相關數據已整合至「空氣網」，方便民眾隨時查詢周邊空品狀況。未來，環保局將依據監測數據持續調整布建策略。今年初鳥嘴潭人工湖完工後，局方也已調整部分感測器部署位置，擴大應用於不同地形與環境。

環保局強調，將針對居民反映加強稽查力度，並持續與社區合作，讓監測數據真正轉化為改善空氣品質的行動。

為了加強南崗工業區空汙排放取締，南投縣環保局裝設微型空品感測器，改善空氣品質。圖／本報資料照片
為了加強南崗工業區空汙排放取締，南投縣環保局裝設微型空品感測器，改善空氣品質。圖／本報資料照片

