公館圓環拆除惹議彰化3圓環現況曝 此處「適應期」事故反增

彰化縣大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口，今年初改造成全縣第一處標線型圓環，原本期望能改善車流壅塞與事故頻傳情況，但根據彰化縣警察局統計，自3月1日至9月15日已發生4件交通事故、3人受傷，較去年同期增加4件，顯示用路人仍在適應新制。

台北市公館圓環拆除於本月13日進行拆除和填平工程，此處圓環存廢引起各界討論。彰化目前共有三處圓環，包括彰化市中華路與和平路圓環、大村鄉火車站旁圓環，以及社頭鄉五條通圓環。警方統計顯示，除大村車站圓環事故與取締件數不減反增，其餘兩處事故數均下降。

警方分析，大村圓環事故多為民眾不熟悉圓環動線發生碰撞，有的騎上周邊槽化線，或未停等禮讓圓環車先行等被取締。

彰化市中華路圓環2022年拆除老舊蓮花造景後，保留基座並鋪設人工草皮，同時增設圓環遵行標誌、反光貼紙，近期周邊更劃設人行道，讓行人安全性提升。彰化市公所表示，大部分民眾已能配合圓環動線，行車秩序相對穩定，近期周遭也劃設人行道，讓行人更安全。

相較之下，大村中正西路圓環地點靠近平交道，且支道車流匯入主幹道不易，車流原本就複雜，地方居民對設置圓環意見分歧，認為事故並未特別嚴重，且遵行繞行方向會讓部分居民多花時間。縣議員張錦錕指出，居民曾擔心大型車輛轉彎困難，但實際測試後發現聯結車行駛尚稱順暢。

縣府工務處則回應，針對民眾反映問題已修改設計，將圓環車道寬度擴至8公尺，並增設人行、自行車共構道及平交道前黃網線，近期也加裝遵循方向指示牌，後續不排除再設置警示提醒，方便外地駕駛遵循動線。

至於社頭鄉復興路上的小圓環，雖因腹地狹小長期有廢除聲浪，但縣府去年重新規劃導引線後，交通狀況已有改善。

曾旅居荷蘭的縣議員吳韋達表示，歐洲圓環設計普遍，能避免紅綠燈造成回堵，雖然駕駛需放慢速度，但順著車流行進，肇事率應能降低。他強調，彰化圓環仍須加強交通安全宣導，讓民眾熟悉正確的行車方式，才能真正發揮減少事故的功能。