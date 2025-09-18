聽新聞
用路人注意！台中西區向上路今晚至隔日晨道路封閉燙平
台中市建設局9月18日8時至19日上午8時，將辦理「向上路一段（民權路至民生北路）」路面燙平工程。施工將採夜間全線封閉、白天恢復通行，降低對交通影響。建設局呼籲用路人提前規劃替代路線，並依照現場交管人員指示行駛，確保施工順利與行車安全。
建設局長陳大田表示，向上路是貫穿台中市區的重要幹道，不僅連接環中路、文心路等主要道路，更串聯市區核心路網，通往工業區、國道交流道與海線地區，是市區交通命脈之一。
市府持續推動道路品質優化，此次「向上路一段（民權路至民生北路）」即為重點工程，將於9月18日晚間至隔日上午刨除路面及重鋪作業。
建設局指出，此次施工路段全長約170公尺、面積約4300平方公尺，總經費195萬元，預計一天內完成。施工期間將視現場狀況彈性調整封閉範圍，並派員引導車流，建議市民可改道民生路、向上路一段33巷、梅川西路一段等周邊道路，以減少壅塞。
建設局呼籲，行經施工區請遵守標誌指示與交管人員引導，感謝市民配合與體諒。工程完工後，預期將大幅提升道路平整度與通行安全，帶來更舒適順暢的行車環境。市府也將持續推動道路建設，全面優化台中交通路網品質。
