快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

用路人注意！台中西區向上路今晚至隔日晨道路封閉燙平

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市建設局9月18日8時至19日上午8時，將辦理「向上路一段（民權路至民生北路）」路面燙平工程。圖/台中市政府提供
台中市建設局9月18日8時至19日上午8時，將辦理「向上路一段（民權路至民生北路）」路面燙平工程。圖/台中市政府提供

台中市建設局9月18日8時至19日上午8時，將辦理「向上路一段（民權路至民生北路）」路面燙平工程。施工將採夜間全線封閉、白天恢復通行，降低對交通影響。建設局呼籲用路人提前規劃替代路線，並依照現場交管人員指示行駛，確保施工順利與行車安全。

建設局長陳大田表示，向上路是貫穿台中市區的重要幹道，不僅連接環中路、文心路等主要道路，更串聯市區核心路網，通往工業區、國道交流道與海線地區，是市區交通命脈之一。

市府持續推動道路品質優化，此次「向上路一段（民權路至民生北路）」即為重點工程，將於9月18日晚間至隔日上午刨除路面及重鋪作業。

建設局指出，此次施工路段全長約170公尺、面積約4300平方公尺，總經費195萬元，預計一天內完成。施工期間將視現場狀況彈性調整封閉範圍，並派員引導車流，建議市民可改道民生路、向上路一段33巷、梅川西路一段等周邊道路，以減少壅塞。

建設局呼籲，行經施工區請遵守標誌指示與交管人員引導，感謝市民配合與體諒。工程完工後，預期將大幅提升道路平整度與通行安全，帶來更舒適順暢的行車環境。市府也將持續推動道路建設，全面優化台中交通路網品質。

標誌 台中市 海線地區

延伸閱讀

太陽下身影就可知時間 台中大肚「日晷公園」啟用

圓環存廢惹爭議 台中南屯「渦輪圓環」像太極

台74線成功匝道暫封閉！配合烏日這路段9/9起2夜間道路燙平施工

斥資4017萬元！台中北屯新景點 2.3公里水岸風情步道已開放了

相關新聞

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

台中大遠百將舉辦周年慶，鄰近的新光三越因氣爆案暫停營業後，也力拚在本月底復業，第六警分局因應兩大百貨的周年慶人潮，為避免...

偷排套路難藏！工業區趁雨天假日排廢氣 南投祭180感測器監測

南投縣政府為提升空氣品質管理效能，在全縣建置180處空氣品質微型感測器，重點部署於草屯鎮、南崗工業區及日月潭等地，建構密...

公館圓環拆除惹議彰化3圓環現況曝 此處「適應期」事故反增

彰化縣大村鄉中正西路、過溝三巷與鎮安一巷路口，今年初改造成全縣第一處標線型圓環，原本期望能改善車流壅塞與事故頻傳情況，但...

用路人注意！台中西區向上路今晚至隔日晨道路封閉燙平

台中市建設局9月18日8時至19日上午8時，將辦理「向上路一段（民權路至民生北路）」路面燙平工程。施工將採夜間全線封閉、...

瀕危稀有東方白鸛飛來 彰化偏鄉將率全縣之先推出生態保育農產品

瀕危珍貴野鳥東方白鸛飛來濁水溪出海口，最新觀測數量為7隻，濁水溪北岸的大城鄉如獲至寶，鄉公所編列經費重修閒置海巡崗哨，將...

南投縣投市、草屯2運動館 招標順利

南投縣無國民運動中心，縣府擬斥資8億元在南投市、草屯興建2座樂活運動館，預估今年發包，最快2027年底完工。唯兩場館興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。