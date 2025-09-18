瀕危稀有東方白鸛飛來 彰化偏鄉將率全縣之先推出生態保育農產品

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
東方白鸛被稱作「送子鳥」，全球僅存約兩千隻，在台灣名列珍貴稀有過境鳥。圖／鳥友廖自強提供
瀕危珍貴野鳥東方白鸛飛來濁水溪出海口，最新觀測數量為7隻，濁水溪北岸的大城鄉如獲至寶，鄉公所編列經費重修閒置海巡崗哨，將與彰化縣野鳥學會合作經營環境教育中心，並仿照日本豐岡市以保育東方白鸛意象推廣觀光旅遊和包裝農業。

鄉長陳玉照今表示，入秋後，冬候鳥紛紛飛來，他聽說稀有鳥類東方白鸛在濁水溪棲息，站在大城鄉溪岸就能看見，這是幫助大城翻身的好機會，鄉公所向國有財產署申請撥用閒置海巡崗哨作為環境教育中心，委託彰化縣野鳥學會經營，並與彰鳥討論相關設計，以後要觀賞東方白鸛就來大城鄉。

陳玉照說，濁水溪沖積形成彰化縣大城、芳苑兩鄉的濕地，特性卻不大同，芳苑鄉濕地適合養蚵進而發展出海牛文化，大城鄉濕地無法插蚵架及放養蛤蜊，早年全鄉逾六成鄉民支持國光石化工業區開發案，未料開發案作罷，大城鄉公所只得另尋出路卻苦無對策。

陳玉照進一步指出，台灣以野鳥作為地方產業特色意象已有成功先例，例如屏東老鷹紅豆，台中霧峰黑翅鳶米，大城鄉如今有東方白鸛光臨，鄉公所參考成功案例將採用東方白鸛保育意象包裝大城鄉的小麥、大城地瓜等農產品，有信心打造東方白鸛米、麥、地瓜。

東方白鸛俗稱「送子鳥」，估計全球約兩千隻，名列華盛頓公約鳥類紅皮書瀕危鳥種，主要分布西伯利亞、中國大陸東北、日本，在台灣列為稀有的過境、度冬大型水鳥，近年現蹤關渡自然公園、金山清水濕地、花蓮壽豐鄉和濁水溪出海。

彰化縣野鳥學會表示，根據觀測記錄，約10年前兩隻東方白鸛飛來濁水溪出海口，先鋒小隊探察環境到落地生根，東方白鸛已在濁水溪沿岸建立秘密基地。

彰鳥又說，東方白鸛被保育和當作地方創生的成功範例首見日本豐岡市，東方白鸛米已享有盛名，台灣的老鷹紅豆、黑翅鳶米都是移植日本豐岡市成功經驗，彰鳥樂意和大城鄉公所合作，未來舉辦自然生態教育、賞鳥等活動，建立第一個與基層公所攜手營造保育野鳥優質環境的先例，大城鄉若有心也能成功。

東方白鸛被稱作「送子鳥」，展翅寬約2.2公尺到2.3公尺，相當醒目。圖／鳥友廖自強提供
