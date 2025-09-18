台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

台中大遠百將舉辦周年慶，鄰近的新光三越因氣爆案暫停營業後，也力拚在本月底復業，第六警分局因應兩大百貨的周年慶人潮，為避免要進入百貨的車流回堵，影響其他車輛通行，六分局今起展開「禁排令」斷流措施，希望維持附近路段的交通順暢。

第六警分局指出，台中大遠百、新光三越停車場出入口，都在西屯區市政北七路上，若百貨公司停車場滿場時，常見車輛占用道路「排隊」，造成車輛回堵，市府交通局於今年8月公告「禁排令」，增設2面「停車場已滿時，禁止暫停車道排隊，違者依法取締」警示牌，若有違反，將由警方針對違規行為依法舉發。

警方表示，若百貨公司停車場滿場時，造成惠中路一段、台灣大道慢車道上車輛排隊回堵，即開始在西屯區惠中路一段、市政北七路口執行斷流管制措施，「禁止惠中路一段上車輛左（右）轉進入市政北七路」，指揮惠中路一段上車輛順向直行，不可停等於道路上，若不聽從指揮將依道交條例第60條第2項舉發，以防止車輛嚴重回堵，維護道路順暢及保障用路人權益。

第六分局分局長周俊銘表示，警方執行斷流措施是為疏導惠中路一段、台灣大道（往東）慢車道排隊回堵情形，所以只要前述二路段排隊回堵狀況持續，斷流措施將不會解除。