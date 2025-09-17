台中市生命禮儀管理處首次召開廉政會報 推動廉能治理與透明措施

台中市生命禮儀管理處於9月16日舉辦首屆廉政會報，由台中市生命禮儀管理處處長柯宏黛主持，秘書室、會計室及各業務單位主管皆到場參與，展現推動廉能治理與公開透明的決心，開啟生命禮儀管理處廉能施政的新篇章。

會議一開始，柯宏黛致詞時表示，廉政會報是推動廉能施政的重要平台，透過制度化會議機制，能讓各單位共同檢視廉政工作重點，凝聚共識並提出具體改善方向，讓廉政措施能夠落實在日常業務之中。

會議由政風室與東勢殯儀館進行專案報告，其中東勢殯儀館分享，該館設施經營管理協助服務案之採購經驗，透過經驗交流，協助同仁在殯葬設施管理與廉政作為上精進實務做法。

接續的提案討論則聚焦三大議題，一是規劃辦理「政府採購法講習暨QA座談會」，以強化同仁對法令的理解及採購風險意識；二是推動繳費數位化，藉以降低現金交易可能帶來的廉政風險；三是加強採購付款核銷作業管理，確保文件齊備，提升正確性與作業效率，落實契約履約品質及防弊措施。

柯宏黛最後總結表示，本次廉政會報是生命禮儀管理處邁向廉能治理的重要起點，未來將持續透過跨單位交流與制度落實，全面提升殯葬業務採購與服務品質，讓市民感受到市府公開透明與誠信專業的施政承諾。