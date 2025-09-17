台中市生命禮儀管理處首次召開廉政會報 推動廉能治理與透明措施

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台中市生命禮儀管理處首次召開廉政會報，推動廉能治理與透明措施。圖／台中市生命禮儀管理處提供
台中市生命禮儀管理處首次召開廉政會報，推動廉能治理與透明措施。圖／台中市生命禮儀管理處提供

台中市生命禮儀管理處於9月16日舉辦首屆廉政會報，由台中市生命禮儀管理處處長柯宏黛主持，秘書室、會計室及各業務單位主管皆到場參與，展現推動廉能治理與公開透明的決心，開啟生命禮儀管理處廉能施政的新篇章。

會議一開始，柯宏黛致詞時表示，廉政會報是推動廉能施政的重要平台，透過制度化會議機制，能讓各單位共同檢視廉政工作重點，凝聚共識並提出具體改善方向，讓廉政措施能夠落實在日常業務之中。

會議由政風室與東勢殯儀館進行專案報告，其中東勢殯儀館分享，該館設施經營管理協助服務案之採購經驗，透過經驗交流，協助同仁在殯葬設施管理與廉政作為上精進實務做法。

接續的提案討論則聚焦三大議題，一是規劃辦理「政府採購法講習暨QA座談會」，以強化同仁對法令的理解及採購風險意識；二是推動繳費數位化，藉以降低現金交易可能帶來的廉政風險；三是加強採購付款核銷作業管理，確保文件齊備，提升正確性與作業效率，落實契約履約品質及防弊措施。

柯宏黛最後總結表示，本次廉政會報是生命禮儀管理處邁向廉能治理的重要起點，未來將持續透過跨單位交流與制度落實，全面提升殯葬業務採購與服務品質，讓市民感受到市府公開透明與誠信專業的施政承諾。

廉政 廉能

延伸閱讀

倡殯葬自主 新北推身後關懷免費人生最後一哩路

預防跌倒 新北汐止東勢、宜興里長輩測骨質密度

殘值32元舊電鍋送拾荒婦 清潔員被起訴…游淑慧嘆：不要總大砲打小鳥

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

相關新聞

南投縣投市、草屯2運動館 招標順利

南投縣無國民運動中心，縣府擬斥資8億元在南投市、草屯興建2座樂活運動館，預估今年發包，最快2027年底完工。唯兩場館興建...

台中自助洗衣店 今後限設1樓

台中市自助洗衣店全國最多，共有535家。因多數無人管理、24小時營運，又需使用瓦斯或天然氣，存有安全疑慮，中市府研擬「台...

台中市生命禮儀管理處首次召開廉政會報 推動廉能治理與透明措施

台中市生命禮儀管理處於9月16日舉辦首屆廉政會報，由台中市生命禮儀管理處處長柯宏黛主持，秘書室、會計室及各業務單位主管皆...

天下雜誌「2025年永續幸福城市大調查」 中市「經濟面向」第2名

天下雜誌昨公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中市在「經濟面向」排名從去年第3名躍升至今年第2名，展現強大的經濟...

阿公阿嬤成為宣導小尖兵 南投道安考評連8年獲分組冠軍

交通部「114年道路交通安全考評」南投縣政府拿下「達標獎」50萬元獎金，還抱回「高齡者機車交通安全特別獎」與多項單項優秀...

中火燃氣機組「外洩監控系統」不完整 中市環保局勒令暫停試車

高雄興達電廠燃氣機組試運轉過程引發火災，由於該電廠與中火燃氣機組結構相似，且是相同承包廠商施工，並使用相同管材，台中市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。