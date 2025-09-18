南投縣投市、草屯2運動館 招標順利

南投縣無國民運動中心，縣府擬斥資8億元在南投市、草屯興建2座樂活運動館，預估今年發包，最快2027年底完工。唯兩場館興建統包工程7月首次招標卻雙雙流標，本月再招標，縣府表示，招標順利，已展開廠商評選作業。

中部4縣市僅南投縣沒有國民運動中心，且因縣內運動場域多在戶外，桌球、羽球、健身等室內場域又分散，縣民期盼能有多功能室內活動場所；縣府規畫在南投市縣議會舊址、草屯親子公園旁土地，各斥資4億元興建2座樂活運動館。

南投市、草屯興建2座樂活運動館，2022年就啟動可行性評估、先期規畫及委外評估服務案，前年完成地方公聽會及民意調查，初步規畫設置桌球室、羽球場、綜合球場、瑜伽韻律教室、健身房及全齡體能訓練場等設施，預估今年動工興建，2座場館最快2027年底完工。

不過，草屯、南投市兩場館統包工程七月第一次招標，因投標廠商家數不足，雙雙流標；本月第二次招標過程順利，目前已展開廠商評選作業，待評選結果確認得標廠商後，即可展開議約發包作業。

工程進度方面，縣府建設處表示，兩運動館統包發包後，前期進行規畫設計、執照申請等事宜，待完成設計規畫，可更精確掌握施工期程，力求2027年底完工，確切時間則視施工狀況，滾動檢討修正。