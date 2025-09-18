台灣設計展 雙十彰化登場

2025台灣設計展將於10月10日至26日首次移師彰化舉行，縣長王惠美說。這是歷來規模最大的，以「彰化行」為主題，串聯彰化市、鹿港、田尾、田中四大展區，集結逾700位設計師、1640家廠商及600多間在地店家，藉此盛會帶動消費與觀光。

展覽共規畫15大主題，包括展現青年風格的「人人百貨」、展示在地產業鏈實力的「冠軍行」、透過互動關注縣政的「圓夢行」、呈現花卉職人魅力的「田尾行」、邀集鹿港國寶工藝的「文化行」，以及飲食市集「天地味」、推廣永續旅遊的「彰旅行」等，帶領遊客從工藝、飲食、旅行到景觀，全面體驗彰化。

縣府並安排多場亮點活動：10月11、12日「潮派鹿港音樂祭」；每周五至周日在鹿港公會堂舉辦「光雕秀」；10月18、19日八卦山大佛風景區有「潮派卦山音樂表演」及「天地味」飲食市集；10月24日「田尾時裝秀」將以花卉融入時尚設計，10月25日則在怡心園推出開放式「花漾行」走秀，邀請民眾參與互動。

王惠美說，透過設計展不僅展現在地能量，也讓民眾從美食、工藝、音樂、光影中，翻轉彰化單調無聊的印象。經濟部產發署也看好，設計展將成為秋季最具看頭的旅遊盛事。

其中，田尾公路花園因每年吸引逾855萬人次造訪，僅次鹿港老街，且遊客重遊率高達58%，成為此次展區之一。為避免展覽結束後公共資源付諸東流，縣府特別規畫20家特色商店改造，由田尾休閒農業協會與田尾公路花園協會把關審查。入選商家可獲縣府補助25萬元設計費，需自籌逾五成，且承諾店面設計至少保留一年，不得隨意拆除。