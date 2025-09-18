聽新聞
0:00 / 0:00

台灣設計展 雙十彰化登場

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化報導
台灣設計展10月10日起展開17天，縣長王惠美（左四）昨為活動熱身宣傳。記者林宛諭／攝影
台灣設計展10月10日起展開17天，縣長王惠美（左四）昨為活動熱身宣傳。記者林宛諭／攝影

2025台灣設計展將於10月10日至26日首次移師彰化舉行，縣長王惠美說。這是歷來規模最大的，以「彰化行」為主題，串聯彰化市、鹿港、田尾、田中四大展區，集結逾700位設計師、1640家廠商及600多間在地店家，藉此盛會帶動消費與觀光。

展覽共規畫15大主題，包括展現青年風格的「人人百貨」、展示在地產業鏈實力的「冠軍行」、透過互動關注縣政的「圓夢行」、呈現花卉職人魅力的「田尾行」、邀集鹿港國寶工藝的「文化行」，以及飲食市集「天地味」、推廣永續旅遊的「彰旅行」等，帶領遊客從工藝、飲食、旅行到景觀，全面體驗彰化。

縣府並安排多場亮點活動：10月11、12日「潮派鹿港音樂祭」；每周五至周日在鹿港公會堂舉辦「光雕秀」；10月18、19日八卦山大佛風景區有「潮派卦山音樂表演」及「天地味」飲食市集；10月24日「田尾時裝秀」將以花卉融入時尚設計，10月25日則在怡心園推出開放式「花漾行」走秀，邀請民眾參與互動。

王惠美說，透過設計展不僅展現在地能量，也讓民眾從美食、工藝、音樂、光影中，翻轉彰化單調無聊的印象。經濟部產發署也看好，設計展將成為秋季最具看頭的旅遊盛事。

其中，田尾公路花園因每年吸引逾855萬人次造訪，僅次鹿港老街，且遊客重遊率高達58%，成為此次展區之一。為避免展覽結束後公共資源付諸東流，縣府特別規畫20家特色商店改造，由田尾休閒農業協會與田尾公路花園協會把關審查。入選商家可獲縣府補助25萬元設計費，需自籌逾五成，且承諾店面設計至少保留一年，不得隨意拆除。

彰化 美食 王惠美

延伸閱讀

影／台灣設計展雙十節彰化登場 17天展覽 還有音樂祭、光雕秀

萬博台灣館人氣登日本X平台前五 王惠美：借鏡迎接設計展

彰化畜產嘉年華活動起跑 羊肉節率先登場

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

相關新聞

台中自助洗衣店 今後限設1樓

台中市自助洗衣店全國最多，共有535家。因多數無人管理、24小時營運，又需使用瓦斯或天然氣，存有安全疑慮，中市府研擬「台...

南投縣投市、草屯2運動館 招標順利

南投縣無國民運動中心，縣府擬斥資8億元在南投市、草屯興建2座樂活運動館，預估今年發包，最快2027年底完工。唯兩場館興建...

台灣設計展 雙十彰化登場

2025台灣設計展將於10月10日至26日首次移師彰化舉行，縣長王惠美說。這是歷來規模最大的，以「彰化行」為主題，串聯彰...

廣角鏡／台中大肚日晷公園啟用

台中市大肚區荒地改建為「日晷公園」，為「美樂地3.0」計畫代表作，兼具特色與遮蔭。園內設有互動式3D彩繪日晷，利用影子判...

台中市生命禮儀管理處首次召開廉政會報 推動廉能治理與透明措施

台中市生命禮儀管理處於9月16日舉辦首屆廉政會報，由台中市生命禮儀管理處處長柯宏黛主持，秘書室、會計室及各業務單位主管皆...

天下雜誌「2025年永續幸福城市大調查」 中市「經濟面向」第2名

天下雜誌昨公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中市在「經濟面向」排名從去年第3名躍升至今年第2名，展現強大的經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。