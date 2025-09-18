台中自助洗衣店 今後限設1樓

台中市自助洗衣店全國最多，共有535家。因多數無人管理、24小時營運，又需使用瓦斯或天然氣，存有安全疑慮，中市府研擬「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，規定店內配備防火設備，且洗衣店僅能設在地上1樓。

市府經發局長張峯源表示，目前自主洗衣店家的防火設備不足，裝設微電腦瓦斯表與緊急遮斷設備的店家僅3分之1，裝設氣體洩漏偵測器的不到一半。

台中市府參考台北與桃園市，訂定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，議會法規委員會昨審查通過，再送大會審議。條例明定，業者須設置滅火器、微電腦瓦斯表、緊急遮斷裝置及氣體偵測器，並投保公共意外責任險，每半年進行自主檢查，若未通過可處1至5萬元罰鍰，嚴重者甚至停業60天。另規定店內必須裝設監視錄影設備，錄影須保存30天以上。

爭議焦點之一在於設置樓層，草案規定自助洗衣店僅能設於地上1樓，但目前台中市內有2家位於2樓。議員黃守達、李中、陳清龍等人曾質疑限制過嚴，是否應開放樓層，但最後仍尊重市府建議，維持「僅能設在地上1樓」，召委黃馨慧、議員陳清龍、朱元宏等人疑問，為何要限制在地下1樓與地上2樓，能否改為「經主管機關許可不在此限？」

經發局長張峯源表示，曾評估開放地下1樓及地上2樓，但消防局與法制局均認為，一旦發生火警救援難度高，應先從嚴規範，再視情況修改。條例通過後，市府將輔導現有2家2樓洗衣店須在半年內遷移。

委員會修正條例草案第7條，自助洗衣店須設錄影監視設備，且須保存錄影資料30天以上；另附帶意見，經發局須善意提醒業者是否位於噪音管制區域，並在條例通過後通知業者相關規定。召集人黃馨慧宣布，此條例通過委員會，送大會審查。