天下雜誌「2025年永續幸福城市大調查」 中市「經濟面向」第2名

天下雜誌昨公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中市在「經濟面向」排名從去年第3名躍升至今年第2名，展現強大的經濟活力與城市競爭力，且民眾對於「提供充足就業機會（68.86%）」、「維持經濟繁榮（69.56%）」的滿意度將近7成，顯示台中近年來積極招商引資、創造蓬勃就業機會，獲民眾肯定。

台中市經濟發展局長張峯源指出，「經濟面向」涵蓋11項指標，調查架構客觀指標佔80%、主觀指標占20%，綜合考量每戶可支配所得、營利事業銷售額及家數、人口成長、失業率，與民眾對經濟及就業的滿意度等調查數據，總得分由去年的3.04成長至3.21，進步幅度相當顯著。

台中市在經濟面向獲得佳績，尤其細項指標表現特別傑出，包括人口總增加率5.15%，六都名列前茅，展現宜居城市魅力。失業率3.4%，六都第二低。每人消費支出約34.5萬元，僅次於首都台北市，加上營利事業家數成長率2.41%，顯著攀升，都讓台中經濟力在客觀評比展現實力。

經發局說，台中經濟指標已連續17季保持4項以上冠軍，在「經濟部投資台灣三大方案」投資家數也以347家蟬聯全台第一，經濟表現亮眼。