阿公阿嬤成為宣導小尖兵 南投道安考評連8年獲分組冠軍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣深入社區提醒長者注意交通安全，車禍死亡人數大幅降低24.1%。圖／南投縣政府提供
南投縣深入社區提醒長者注意交通安全，車禍死亡人數大幅降低24.1%。圖／南投縣政府提供

交通部「114年道路交通安全考評」南投縣政府拿下「達標獎」50萬元獎金，還抱回「高齡者機車交通安全特別獎」與多項單項優秀獎，其中「交通安全宣導」更是連續8年穩居分組冠軍。

縣長許淑華重視交通安全，每年9月交通安全月都親自代言，甚至和學生、社區居民一起錄製宣導影片，成了最佳代言人。新聞及行政處長蔡明志說，113年度南投30日內交通事故死亡人數降到85人，較112年的112人減少27人，降幅達24.1%。

南投縣幅員廣大，道路型態複雜，縣府整合警察、工務、教育、計畫與監理等單位，針對事故熱點進行工程改善，並嚴抓酒駕、推動校園交通教育與長者安全宣導，等於打一場全縣總動員的「交通安全戰」。

草屯鎮七十多歲的黃姓阿伯，長年騎機車載菜到市場賣，習慣「穿拖鞋、沒戴安全帽」。去年參加高齡者安全課程，警察播出「摔車拖鞋飛」的影片，阿伯當場嚇得連連點頭。後來大家都發現，他真的改穿球鞋、戴好安全帽，他說，「現在警察看我都比讚，自己也安心多了。」

蔡明志說，去年縣府一共辦了449場宣導，比前一年多35%，還把垃圾車變身「廣播車」、樂齡中心化為「安全講堂」，宣導做到沒有死角。

交通部肯定南投在事故防制作為成效明顯。縣府強調，今年將持續以智慧科技、教育宣導、嚴格執法三管齊下齊下，期許南投不只是觀光好去處，更是交通安全「模範縣」。

