中火燃氣機組「外洩監控系統」不完整 中市環保局勒令暫停試車
高雄興達電廠燃氣機組試運轉過程引發火災，由於該電廠與中火燃氣機組結構相似，且是相同承包廠商施工，並使用相同管材，台中市政府環保局長陳宏益昨率隊赴中火燃氣機組施工及試車現場勘查，並以現場未設置完整的污染偵測與天然氣外洩監控系統為由，要求暫停試車。
陳宏益昨天率隊赴中火燃氣機組施工及試車現場勘查，發現中火並未設置完整的汙染偵測與天然氣外洩監控系統，且台電員工因工作強度高、相當辛苦，且因積極趕工，工區環境亦顯雜亂。
他要求，除加強現場設備檢點外，也要求台電應盡速裝設AI即時影像判煙系統及天然氣洩漏即時監測設備，以便即時掌握設備狀態，有效預防災害擴大，減少事故發生，並降低環境汙染風險。
陳宏益說，為防止事故重演，因此要求中火燃氣機組務必全面停機進行盤點檢查，檢討偵測、預警及通報機制，並加強現場施工環境管理，後續須經市府同意方可恢復試車。
市府強調，電力供應是國家發展所需，市府支持必要的能源建設，但更重視市民安全與環境永續，絕不容許因趕工而降低標準，並要求台中火力發電廠完成檢視改善復工前，一定要先向市政府及市民提出說明。若中火在氣體偵測等監控儀表設備上有不足之處，環保局可提供必要資源協助。
勞工局補充，台中火力發電廠是屬勞動檢查法第26條所定之甲、丙類危險性工作場所，其勞動檢查業務權責，自前年5月1日起屬勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心轄管。市府勞檢處將持續與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心合作，建立良好溝通管道，以瞭解新燃氣機組相關安全問題。
另，勞檢處也與台中港務分公司及港區相關運輸、倉儲及碼頭裝卸等相關業者（包括台中火力電廠等80單位）成立「台中港區安全衛生家族」，定期辦理安衛家族宣導及觀摩活動，並於活動中解說近期重大職業災害案件及防災作為，共同保障台中市工作者的安全。
