彰化莿仔埤圳導水路土堤屢遭沖毀 預計枯水期施工

彰化縣二水鄉莿仔埤圳導水路因採土堤工法，逢豪雨屢遭沖毀，農業部農田水利署長蔡昇甫今天表示，預計將土堤往高灘地內縮，以蛇籠固定護岸，趁枯水期進場施工。

民主進步黨籍立委陳素月今天下午邀集農業部農田水利署長蔡昇甫與彰化管理處長徐瑞旻、經濟部水利署總工程司張庭華與第四河川分署長李友平等人，前往莿仔埤圳導水路會勘。

陳素月說，二水鄉濁水溪沿線河川高灘公地耕作農田逾千公頃，長年藉由八堡圳及莿仔埤圳導水路引水灌溉，但莿仔埤圳導水路用土堤工法，只要大雨一來就被沖毀，影響農田灌溉，農民生計受嚴重衝擊，尤其今年7、8月豪雨災情頻傳，農民苦不堪言。

蔡昇甫表示，預計採新設計方案，將土堤往高灘地一側內縮，再用蛇籠固定護岸，工期估8個月，希望趕在今年細部設計完成，利用枯水期進場施工，讓農民能穩定取水。