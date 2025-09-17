中市議會初審通過自助洗衣店管理條例 限設1樓

台中市自助洗衣店數量全國最多，台中市議會法規委員會今天通過「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」草案，將送大會三讀，規定只能在1樓設置自助洗衣店，且須設防火設備。

台中市議會法規委員會今天初審通過「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」草案，將送市議會大會完成三讀後，再送中央備查實施。

台中市經濟發展局長張峯源說明，台中有535家自助洗衣店，是全國最多，鑑於自助洗衣店無人管理且大多24小時經營，還使用天然氣或瓦斯等設備，有安全疑慮，因此參考台北市與桃園市訂定自治條例。

根據規定，未來自助洗衣店須配備防火設備，另外只能在地上1樓設置自助洗衣店，目前台中市還有2間自助洗衣店設置在2樓，須在條例通過後6個月內遷移。經發局也提出備案，經主管機關許可，可設置在地下1樓或地上2樓。

多名市議員質疑為何僅限設置在1樓，張峯源說明，經與消防局討論，自助洗衣店若設置在地下或是地上2樓以上，發生火警更難滅火。

無黨籍市議員吳佩芸表示，隨著自助洗衣店在各區快速增加，場所多為無人管理，若缺乏相關規範，恐將衍生消防、治安與公共安全隱憂。因此去年12月在議會就針對自助洗衣店的消防安全問題提出質詢，並要求台中市政府應參照台北及桃園先例，制定自治條例加以規範。

吳佩芸強調，制定規範並非要設限產業發展，而是要讓市民在使用自助洗衣店的過程中更加安心。而市府未來也應透過宣導與稽查並重，協助業者符合規範，避免因安全漏洞造成憾事。