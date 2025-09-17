聽新聞
南投市、草屯2運動館流標又招標 何時動工再等等
南投縣無國民運動中心，縣府擬斥資8億元在南投市、草屯興建2座樂活運動館，預估今年發包，最快2027年底完工。唯兩場館興建統包工程7月第一次招標卻雙雙流標，本月再次招標，縣府表示，此次招標順利，已展開廠商評選作業。
中部4縣市僅剩南投縣沒有國民運動中心，且因縣內運動場域多在戶外，桌球、羽球、健身等室內場域又分散，縣民期盼能有多功能室內活動場所；縣府規畫在南投市縣議會舊址、草屯親子公園旁土地，各斥資4億元興建2座樂活運動館。
南投市、草屯興建2座樂活運動館，於2022年啟動可行性評估、先期規及委外評估服務案，前年完成地方公聽會及民意調查，初步規畫設置桌球室、羽球場、綜合球場、瑜珈韻律教室、健身房及全齡體能訓練場等設施，
而去年陸續完成先期規畫報告及地方說明會，預估今年完成工程統包發包後動工興建，2座場館最快2027年底完工。不過，草屯、南投市兩場館統包工程先後於7月21、25日上網公告進行第一次招標，卻雙雙流標，本月展開第二次招標。
縣府表示，草屯、南投市兩場館興建統包工程第一次公開招標，均因投標廠商家數不足而流標，隨後分別在本月4、9日進行第二次招標，此次招標過程順利，目前已展開廠商評選作業，待評選結果出爐即可，確認得標廠商後就會議約發包。
民眾關心的工程進度方面，建設處表示，兩運動館統包發包後，前期進行規畫設計、執照申請等事宜，待完成設計規畫將可更精確掌握預估施工期程，將力求如期在2027年底完工，但確切時間仍需視實際施工狀況滾動檢討修正。
