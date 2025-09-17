快訊

「高科技上身」！南投長照 VR足浴＋AI吉祥物陪伴長輩過中秋

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華和老人家體驗沉浸式VR足浴。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華和老人家體驗沉浸式VR足浴。圖／南投縣政府提供

南投市安泰長照社團法人附設朝日社區長照中心17日舉辦成果發表暨揭牌儀式，縣長許淑華長輩及幼兒園小朋友一同動手製作中秋月餅，體驗沉浸式VR足浴、AI虛擬吉祥物互動，首度將AI與VR技術應用於長照，提升復健與陪伴品質。

朝日日照中心今年4月營運，為中興國中學區第一家日間照顧中心，目前開放服務規模32人，提供生活照顧、健康促進、文康活動、家屬指導、備餐及交通接送等多元服務。今年截至8月底，服務人次已達1607次。

許淑華指出，南投65歲以上長輩已超過10萬人，高齡比例全國第三，日照需求持續增加；目前全縣30間日照中心，她希望推動「一個國中學區一個日照中心」，讓長輩能在地安養、就近復健。許淑華也感謝縣議員簡千翔以專業，協助政府開辦日照中心，結合最新科技提供優質的服務，南投市公所提供這麼好的場地，讓長輩可以就近來學習，也能達到復健的功能

縣議員簡千翔說，中心以跨世代活動拉近老幼距離，並導入醫院等級復健設備結合大數據，提升復能精準度；沉浸式VR足浴與AI虛擬吉祥物「小翔」讓陪伴無所不在，同時取代重複性工作，讓照顧人員可將更多時間投入專業照護，展現科技與服務創新結合的成果。

朝日社區長照中心今天揭牌，縣長許淑華希望以國中學區為中心，打造方便老人的日照中心。圖／南投縣政府提供
朝日社區長照中心今天揭牌，縣長許淑華希望以國中學區為中心，打造方便老人的日照中心。圖／南投縣政府提供
小朋友和老人家一起動手製作月餅，老幼同樂。圖／南投縣政府提供
小朋友和老人家一起動手製作月餅，老幼同樂。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華和小朋友動手製作月餅。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華和小朋友動手製作月餅。圖／南投縣政府提供

