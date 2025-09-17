「高科技上身」！南投長照 VR足浴＋AI吉祥物陪伴長輩過中秋

南投市安泰長照社團法人附設朝日社區長照中心17日舉辦成果發表暨揭牌儀式，縣長許淑華與長輩及幼兒園小朋友一同動手製作中秋月餅，體驗沉浸式VR足浴、AI虛擬吉祥物互動，首度將AI與VR技術應用於長照，提升復健與陪伴品質。

朝日日照中心今年4月營運，為中興國中學區第一家日間照顧中心，目前開放服務規模32人，提供生活照顧、健康促進、文康活動、家屬指導、備餐及交通接送等多元服務。今年截至8月底，服務人次已達1607次。

許淑華指出，南投65歲以上長輩已超過10萬人，高齡比例全國第三，日照需求持續增加；目前全縣30間日照中心，她希望推動「一個國中學區一個日照中心」，讓長輩能在地安養、就近復健。許淑華也感謝縣議員簡千翔以專業，協助政府開辦日照中心，結合最新科技提供優質的服務，南投市公所提供這麼好的場地，讓長輩可以就近來學習，也能達到復健的功能