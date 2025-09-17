南投縣將施放國慶焰火 消防局先演練災害搶救

南投縣政府消防局今天辦理國慶焰火災害搶救演練，包含電線走火造成攤販區火災、落焰區下方雜草火警、車輛駕駛搶看焰火未注意前方擦撞路肩、民眾看焰火不注意而落水救溺等。

今年國慶焰火在南投市貓羅溪畔施放，南投縣政府昨天晚間試放千發焰火，測試布彈與落焰狀況，消防局今天則在焰火觀賞區南投縣農工商會展中心辦理國慶焰火災害搶救演練，由南投縣消防局長陳興傑率領，透過各種實兵模擬演練，強化應變能力及災害整備工作。

演練模擬施放當天成立聯合應變中心，警方進行管制區域人車交通管制；攤販區胖卡餐車電線走火，消防車迅速抵達現場，透過模組化布線撲滅火勢；焰火施放因擊發角度及風向突然改變，造成落焰區下方雜草火災，因消防車無法到達，消防員以背負式裝備前往滅火。

消防局表示，現場也演練一旁國道高架車輛因看焰火而分心，導致擦撞路肩，消防人、車很快到場，破壞車門救出傷患；施放焰火時，因人潮擁擠導致遊客掉落貓羅溪，消防員迅速使用拋繩帶救援，及演練民眾深陷急流區，消防員操作船艇救援、淺灘渡河救援等。

陳興傑說，國慶焰火當天估逾20萬人湧入，人員疏散及安全特別重要，消防局主要負責落焰區防護，包含貓羅溪沿岸避免民眾落水、配合衛生局處理民眾意外等緊急救助，因此盼透過演練加強任務分工及應變，讓南投首次國慶焰火成功進行、遊客平安回家。