台灣失智人口年年增加 彰化辦活動大推「社區就是守護網」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑警分局設置指紋捺印服務，長者完成指紋建檔，為自身安全多添一層保障。圖／二林基督教醫院提供
彰化縣芳苑警分局設置指紋捺印服務，長者完成指紋建檔，為自身安全多添一層保障。圖／二林基督教醫院提供

今天是世界衛生組織訂定的世界病人安全日，衛生福利部委託調查預估今年失智人口將增至37萬人，彰化縣二林地區高齡人口占比逾25%，二林基督教醫院攜手芳苑警分局等機關團體舉辦守護失智者活動，讓民眾體會「社區就是守護網」。

二基失智症服務團隊一早到一樓大廳，接待參加「守護記憶．友善同行」失智症推廣宣導活動的民眾，腦神經科主治醫師張詩欣專題講座「失智症預防」揭開活動序幕，深入解析透過規律運動、均衡飲食與腦力訓練降低失智風險。

社區健康活動緊接著登場，芳苑警分局指紋捺印服務攤位，由偵查隊廖冠皇、警員莊宗穎說明攜帶身分證並填寫聯絡人資料，即可完成指紋建檔；民眾紛紛說「原來這樣簡單」。「憶起推推」互動區功能多樣化，介紹二基失智共照中心、樂憶學苑等失智服務據點，個案管理師與社工師解說預立醫療照護諮商（ACP）、長者健康整合式功能評估（ICOPE），民眾可了解如何運用資源守護長輩健康。

整場活動充滿笑聲與掌聲，從知識學習到實作體驗一應俱全，不僅提高了民眾對失智症的認識，許多長者及家庭受訪時皆表示，活動內容豐富實用，讓他們在輕鬆氛圍中學習到預防失智與保障病人安全的重要知識。

二基指出，去年我國65歲以上失智人口約35萬人，預估今年將增至37萬人。二林衛生所護理師陳詩雯說，防治失智症需要社會共同努力，唯有營造友善社區、及早識別與介入，才能守護長者的寶貴記憶。

失智症 衛生所

