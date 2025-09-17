快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

再創佳績！永續幸福城市大調查 台中經濟力躍升六都第二

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
《天下雜誌永續幸福城市大調查》台中經濟力躍升六都第二。中市經發局／提供
《天下雜誌永續幸福城市大調查》台中經濟力躍升六都第二。中市經發局／提供

台中市政府經濟發展局17日表示，《天下雜誌》最新公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中市在「經濟面向」再傳捷報，排名從去年第三名躍升至今年第二名，展現強大的經濟活力與城市競爭力。

值得一提的是，問卷調查部分，民眾對於「提供充足就業機會(68.86%)」、「維持經濟繁榮(69.56%)」的滿意度將近七成，顯示台中近年來積極招商引資、創造蓬勃就業機會，打造有感經濟，深獲民眾肯定。

台中市政府經濟發展局長張峯源指出，「經濟面向」共涵蓋11項指標，調查架構客觀指標占80%、主觀指標占20%，綜合考量每戶可支配所得、營利事業銷售額及家數、人口成長、失業率，與民眾對經濟及就業的滿意度等調查數據，總得分由去年的3.04成長至3.21，進步幅度相當顯著。

經發局說明，台中市在經濟面向獲得佳績，細項指標表現特別傑出部分，包括人口總增加率5.15%，六都名列前茅，展現宜居城市魅力；失業率3.4%，六都第二低；每人消費支出約34.5萬元，僅次於首都台北市，展現強大消費力，加上營利事業家數成長率2.41%，顯著攀升，都讓台中經濟力在客觀評比展現實力。

經發局補充，台中經濟指標已連續17季保持4項以上冠軍，在「經濟部投資台灣三大方案」投資家數也以347家蟬聯全台第一，經濟表現亮眼。不僅在媒體「22縣市有感施政大調查」111至114年蟬聯金獎，去年《遠見雜誌》「縣市總體暨永續競爭力調查」獲六都第三佳績，今年再獲得《天下雜誌》肯定，展現經濟穩定成長動能。

經發局指出，台中整體投資環境不僅交通區位便利、商業機能完善，近年更持續開發重劃區及興建公共建設，在高齡少子化趨勢下，人口逆勢成長，突破286萬人，加上吸納中台灣七縣市消費人口，市場未來仍有大幅成長空間。

伴隨北屯漢神洲際購物中心明年第1季開幕，全國最大商場D-ONE第一大天地預計明年完工，台中101也宣布落腳七期，預期台中整體百貨零售營業額未來將突破千億大關，百貨零售業發展潛力不容小覷。

經發局補充，今年因應關稅匯率雙重衝擊，為協助產業力抗風暴，市府除成立「關稅應變小組」，持續盤點受衝擊產業、掌握業者訂單與市場受影響情形，並提出因應對策，包括產業分散外銷市場、拓展非美市場、租稅與金融紓困措施等。

首波提供參展補助2,500萬元給9大領先指標產業公會，協助業者前進德國、波蘭、日本、捷克等國家參展，已見成效；包含台灣工具機暨零組件公會、台灣木工機械公會、台灣自行車輸出業同業公會及台灣機械公會等4個公會共申請補助1,250萬元，預計創造逾2,000萬美元商機。

此外，產業期盼已久的台中國際會展中心也將在年底正式營運，將扮演產業拓銷國際重要平台，強化台灣與世界各國經貿往來，市府將持續提供產業輔導並優化投資環境，協助企業拓銷商機，提升國際競爭力。

位於台中水湳經貿園區的臺中國際會展中心將於今年底正式啟用。中市經發局／提供
位於台中水湳經貿園區的臺中國際會展中心將於今年底正式啟用。中市經發局／提供
全台最大的「D-ONE第一大天地」購物中心插旗台中。中市經發局／提供
全台最大的「D-ONE第一大天地」購物中心插旗台中。中市經發局／提供
面對美台對等關稅新政，台中市長盧秀燕召開跨局處緊急應變會議。中市經發局／提供
面對美台對等關稅新政，台中市長盧秀燕召開跨局處緊急應變會議。中市經發局／提供

民調 失業率 台中市

延伸閱讀

港餐飲失業、就業不足率惡化 工會：旺季不旺令人不安

台中市自助洗衣店安全管理條例通過委員會審查 今後僅能設置在1樓

德國420萬人繳不出水電費 3分之1人口無應急儲蓄

香港最新失業率維持3.7% 各行業升降不同

相關新聞

台灣失智人口年年增加 彰化辦活動大推「社區就是守護網」

今天是世界衛生組織訂定的世界病人安全日，衛生福利部委託調查預估今年失智人口將增至37萬人，彰化縣二林地區高齡人口占比逾2...

再創佳績！永續幸福城市大調查 台中經濟力躍升六都第二

台中市政府經濟發展局17日表示，《天下雜誌》最新公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中市在「經濟面向」再傳捷報，...

不要展完就拆！2025台灣設計展在彰化田尾 三管齊下保留商店設計

2025台灣設計展下個（10）月將在彰化縣登場，其中一個展場田尾鄉公路花園，縣政府找當地兩個團體協助徵選參展商家，規定入...

影／台灣設計展雙十節彰化登場 17天展覽 還有音樂祭、光雕秀

台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化登場，縣長王惠美說，這是歷年來規模最大設計展，此次以「彰化行」為主題，共三大展...

太陽下身影就可知時間 台中大肚「日晷公園」啟用

台中市大肚區平等街及博愛街交叉口的一塊公有地原本是荒蕪一片的雜草，但經市長盧秀燕推動「台中美樂地」計畫，把荒地變身為可以...

台中市自助洗衣店安全管理條例通過委員會審查 今後僅能設置在1樓

台中市自助洗衣店數量全國最多，中市府比照台北市與桃園市，推出自助洗衣店安全管理自治條例，法規委員會今審查通過。條例規定自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。