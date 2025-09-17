再創佳績！永續幸福城市大調查 台中經濟力躍升六都第二

台中市政府經濟發展局17日表示，《天下雜誌》最新公布「2025年永續幸福城市大調查」結果，台中市在「經濟面向」再傳捷報，排名從去年第三名躍升至今年第二名，展現強大的經濟活力與城市競爭力。

值得一提的是，問卷調查部分，民眾對於「提供充足就業機會(68.86%)」、「維持經濟繁榮(69.56%)」的滿意度將近七成，顯示台中近年來積極招商引資、創造蓬勃就業機會，打造有感經濟，深獲民眾肯定。

台中市政府經濟發展局長張峯源指出，「經濟面向」共涵蓋11項指標，調查架構客觀指標占80%、主觀指標占20%，綜合考量每戶可支配所得、營利事業銷售額及家數、人口成長、失業率，與民眾對經濟及就業的滿意度等調查數據，總得分由去年的3.04成長至3.21，進步幅度相當顯著。

經發局說明，台中市在經濟面向獲得佳績，細項指標表現特別傑出部分，包括人口總增加率5.15%，六都名列前茅，展現宜居城市魅力；失業率3.4%，六都第二低；每人消費支出約34.5萬元，僅次於首都台北市，展現強大消費力，加上營利事業家數成長率2.41%，顯著攀升，都讓台中經濟力在客觀評比展現實力。

經發局補充，台中經濟指標已連續17季保持4項以上冠軍，在「經濟部投資台灣三大方案」投資家數也以347家蟬聯全台第一，經濟表現亮眼。不僅在媒體「22縣市有感施政大調查」111至114年蟬聯金獎，去年《遠見雜誌》「縣市總體暨永續競爭力調查」獲六都第三佳績，今年再獲得《天下雜誌》肯定，展現經濟穩定成長動能。

經發局指出，台中整體投資環境不僅交通區位便利、商業機能完善，近年更持續開發重劃區及興建公共建設，在高齡少子化趨勢下，人口逆勢成長，突破286萬人，加上吸納中台灣七縣市消費人口，市場未來仍有大幅成長空間。

伴隨北屯漢神洲際購物中心明年第1季開幕，全國最大商場D-ONE第一大天地預計明年完工，台中101也宣布落腳七期，預期台中整體百貨零售營業額未來將突破千億大關，百貨零售業發展潛力不容小覷。

經發局補充，今年因應關稅匯率雙重衝擊，為協助產業力抗風暴，市府除成立「關稅應變小組」，持續盤點受衝擊產業、掌握業者訂單與市場受影響情形，並提出因應對策，包括產業分散外銷市場、拓展非美市場、租稅與金融紓困措施等。

首波提供參展補助2,500萬元給9大領先指標產業公會，協助業者前進德國、波蘭、日本、捷克等國家參展，已見成效；包含台灣工具機暨零組件公會、台灣木工機械公會、台灣自行車輸出業同業公會及台灣機械公會等4個公會共申請補助1,250萬元，預計創造逾2,000萬美元商機。