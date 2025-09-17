不要展完就拆！2025台灣設計展在彰化田尾 三管齊下保留商店設計

2025台灣設計展下個（10）月將在彰化縣登場，其中一個展場田尾鄉公路花園，縣政府找當地兩個團體協助徵選參展商家，規定入選的商家要部分負擔設計費，且店面設計在展後1年內不得變動，避免展覽結束就拆除，投入的公帑「船過水無痕」。

根據縣政府最新調查數據，田尾公路花園旅遊人次為 855萬2898人次，位居全縣第二，僅次於鹿港老街，值得一提的是田尾公路花園的遊客重遊率58%，因此入選2025台灣設計展在彰化的展覽地點。

田尾鄉常有展覽，公部門投入不少資源，展後除了怡心園等公共領域，在商店方面保留的不多，目前僅知3家商店各留下一朵花、鳥籠、孔雀的意象作品。縣政府遴選20個店家，補助每家25萬元設計費，商家相對負擔50%以上費用，縣政府鼓勵商家連同補助款湊足設計費50萬元，接受縣政府委託設計專業團隊和老師輔導設計店面，或商家自行找專人設計。

經濟暨綠能發展處今指出，為避免設計作品在展後不久被拆，好像2025台灣設計展沒辦過，遴選時邀請田尾休閒農業協會、田尾公路花園協會共同審查資格，篩選可長久經營、積極參與的商家，並規定相對負擔、1年內不得變動設計作品，透過層層把關，相信店家會長期保存店面設計。

田尾八路花園協會前理事長許再生經營鳳凰園藝，20年前自掏腰包做店面設計強化識別度，也保留先前政府舉辦活動時設計的一朵花，這次他入選20家特色商家，提出「雙喜納彩」設計構想，要做彩球掛在鳳凰樹下。

許再生說，社會大眾園藝消費結構、消費行為逐漸改變，田尾公路花園式微中，需要活動提高曝光度，並刺激商家動起來，即使他已有特色門面仍願再相對負擔經費增添門面特色，期待民眾到田尾帶著愉快心情逛花園。