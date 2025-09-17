南投交通事故死亡人數減 縣府：安全宣導連8年第1

快訊

中央社／ 南投縣17日電
南投縣政府17日表示，南投縣進入超高齡社會，加強高齡者交通事故防制為道安宣導重點，結合長照據點、樂齡中心等，深入鄰里宣導。（南投縣政府提供）中央社
南投縣交通事故「30日死亡人數」去年為85人，較民國112年的112人減少27人；縣府今天表示，顯示推動道路安全已具成效，各項道安業務也受中央肯定，交通安全宣導更連8年第1。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，各項道安推動工作表現亮眼，於交通部114年道路交通安全考評（113年度執行成果）再獲佳績，獲達標獎及獎金新台幣50萬元，也獲高齡者機車交通安全特別獎、交通執法、交通安全宣導、綜合管考等單項優秀獎，其中「交通安全宣導」更連續8年獲評分組第1名。

南投縣政府新聞及行政處表示，縣長許淑華相當重視道安業務，提升交通安全一直是施政重點，結合警察、工務、教育、計畫、監理等單位，針對事故熱點加強工程改善、強化酒駕防制、機車安全、校園交通安全教育、長者交通安全宣導，全面提升用路安全環境。

縣府新聞及行政處長蔡明志說，南投縣進入超高齡社會，加強高齡者交通事故防制為道安宣導重點，去年與警察局、消防局、衛生局、教育處、南投縣監理站等單位合作，共辦理449場次宣導，場次較民國112年成長35%，並結合長照據點、樂齡中心等，深入鄰里宣導。

蔡明志說，交通部考評除肯定南投縣事故防制作為有效遏止傷亡，縣府也將持續致力交通安全工作，今年以智慧科技、教育宣導、嚴格執法等面向，全面提升道路安全，讓南投成為更安全、友善的宜居城市。

警察 南投縣 交通事故

