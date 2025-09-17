影／台灣設計展雙十節彰化登場 17天展覽 還有音樂祭、光雕秀

台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化登場，縣長王惠美說，這是歷年來規模最大設計展，此次以「彰化行」為主題，共三大展區、15個主題「分行」，百工百業都參與，要翻轉對彰化單調無聊的印象，看見城市的無限可能，還結合音樂祭、光雕秀等，非常有可看性。

彰化縣政府今天開記者會宣傳10月即將登場的台灣設計展，經濟部產業發展署主秘陳國軒、彰化副議長許原龍、台灣設計研究院長張基義、策展團隊及在地行家共同參與。

王惠美表示，彰化不僅有深厚人文底蘊，也擁有完整的產業鏈，從農業、製造到新興科技，透過設計，不只注入靈魂，更讓品牌開始敘說自己的故事。「彰化行」展區是歷年規模最大，策展參與人數最多，百工百業都參與這場設計盛宴，這不再只是一場展覽，更是文化再造與產業升級的全面實踐。

王惠美說，「彰化行」此次展出共分15個主題分行，召集台灣最優秀策展人及在地行家透過設計重新詮釋彰化價值，展覽內容從信仰工藝、飲食文化、旅行體驗、植物景觀、產業現場精采絕倫。17天展期中，假日還有「潮派鹿港音樂祭」、「台灣設計展光雕秀」、「田尾時裝秀」等多元活動，要翻轉外界對彰化單調的刻板印象，告別「無聊」的誤解。

陳國軒表示，彰化擁有建城三百年的深厚文化、強大的產業聚落、豐富的農產與美食，是舉辦設計展的絕佳地點。彰化縣府團隊將設計導入公共建設，並串聯彰化市、鹿港、田尾、田中等多個鄉鎮打造大規模展區，歡迎全國民眾藉著設計展來一趟彰化深度旅行，發掘這座城市的精彩。

此次設計展共集結700位以上設計師、1640家廠商，超過600間在地店家響應活動，展區跨越4鄉鎮市，彰化市

「彰化總行」在縣立圖書館及彰化藝術館統整各展區精華，以中興莊為基地的「人人百貨」是青年生活風格靈感的大平台；田中高鐵彰化站旁新建的彰化國際展覽中心，展示在地產業鏈實力的「冠軍行」；還有運用互動及沉浸式體驗，聚焦縣政議題的「圓夢行」；田尾在地協會、職人打造世界的「田尾行」；邀集在地國寶在鹿港呈現「文化行」，還有「平安行」探討節慶信仰，彰化飲食記憶的「天地味」，導入地方永續旅行的「彰旅行」。