快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

挑戰亞洲技能競賽 中彰投分署培訓國手吳德龍備戰

中央社／ 台中17日電
2025年亞洲技能競賽將於11月27日起在台北南港展覽館登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）為取得國手資格的CNC車床職類培訓選手吳德龍（左）加油打氣。（勞動部勞動力發展署中彰投分署提供）中央社
2025年亞洲技能競賽將於11月27日起在台北南港展覽館登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（右）為取得國手資格的CNC車床職類培訓選手吳德龍（左）加油打氣。（勞動部勞動力發展署中彰投分署提供）中央社

2025年亞洲技能競賽，11月27日起在台北南港展覽館登場，勞動力發展署中彰投分署今天表示，培訓的選手吳德龍取得CNC車床職類國手資格，將代表參賽全力備戰。

勞動部勞動力發展署中彰投分署說明，由勞動部主辦的2025年亞洲技能競賽，將於11月27日至29日在台北南港展覽館登場，這是台灣自1993年後，睽違超過30年再度主辦國際級重要技能賽事。

中彰投分署表示，國際技能組織為讓各國青年技術人員相互觀摩切磋，加強國際間職業訓練與職業教育資訊與經驗交流，每2年舉辦一次「國際技能競賽」；此外，此組織亞洲分會也辦理「亞洲技能競賽」，作為區域性前哨戰。

這次奪得CNC車床職類國手資格的吳德龍是農家子弟，自幼便熱中於拆解與修復家中插秧機、耕耘機等農具，對機械有濃厚興趣；就讀草屯商工與勤益科大期間，他毅然選擇機械相關科系，並在師長鼓勵下投入CNC車床選手培訓，勇於接受挑戰。

中彰投分署指出，吳德龍從分區賽一路拚到全國賽，曾笑說自己從未拿過金牌，甚至在2年前國手選拔賽中也僅獲備取；今年再接再厲，在個人國手選拔生涯最後年限，以精準技術與沉穩表現，打破過往「老二魔咒」，成功取得國手資格。

吳德龍選擇的CNC車床職類，是製造工程重要技術之一，廣泛應用於航太加工、機械工業、汽機車加工設備業，以及3C輕金屬科技領域，讓吳德龍在為國爭取榮譽外，也對他未來職涯發展有所助益。

如果對這項職類領域有興趣民眾，中彰投分署表示，近年有開辦「CNC數控班」，並在課程內新增機械手臂整合應用課程，115年另規劃開辦「智動化機械加工班」及「智動化車銑複合班」，可強化受訓學員智慧製造與自動化實務能力，讓學員在結訓後能無縫接軌職場。

CNC 勞動部

延伸閱讀

國際技能競賽代表出爐 高雄樹德家商同班雙國手受矚目

籃球／第二屆WBLA下周登場 國泰找來加拿大國手波特助拳

籃球二代！擊劍國手李讓與蔡福財之子高球好手蔡凱任 ㄧ起為運動員發聲

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

相關新聞

台中即時災情網頁竟出現「找小姐」字眼 消防局：Google顯示異常

台中市消防局架設的即時災情網頁是重要的災情查詢入口，議員爆料昨天搜尋該網頁時，搜尋引擎竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼...

不要展完就拆！2025台灣設計展在彰化田尾 三管齊下保留商店設計

2025台灣設計展下個（10）月將在彰化縣登場，其中一個展場田尾鄉公路花園，縣政府找當地兩個團體協助徵選參展商家，規定入...

影／台灣設計展雙十節彰化登場 17天展覽 還有音樂祭、光雕秀

台灣設計展即將於10月10日至26日在彰化登場，縣長王惠美說，這是歷年來規模最大設計展，此次以「彰化行」為主題，共三大展...

太陽下身影就可知時間 台中大肚「日晷公園」啟用

台中市大肚區平等街及博愛街交叉口的一塊公有地原本是荒蕪一片的雜草，但經市長盧秀燕推動「台中美樂地」計畫，把荒地變身為可以...

台中市自助洗衣店安全管理條例通過委員會審查 今後僅能設置在1樓

台中市自助洗衣店數量全國最多，中市府比照台北市與桃園市，推出自助洗衣店安全管理自治條例，法規委員會今審查通過。條例規定自...

親子好戲將在葫蘆墩文化中心登場 台中市民購票9折優惠

兩齣親子好戲本月將在台中市葫蘆墩文化中心登場，9月20日先由「身聲劇場」帶來《老鼠娶親》盛大呈獻；9月27日，邀請親子免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。