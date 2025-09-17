挑戰亞洲技能競賽 中彰投分署培訓國手吳德龍備戰

2025年亞洲技能競賽，11月27日起在台北南港展覽館登場，勞動力發展署中彰投分署今天表示，培訓的選手吳德龍取得CNC車床職類國手資格，將代表參賽全力備戰。

勞動部勞動力發展署中彰投分署說明，由勞動部主辦的2025年亞洲技能競賽，將於11月27日至29日在台北南港展覽館登場，這是台灣自1993年後，睽違超過30年再度主辦國際級重要技能賽事。

中彰投分署表示，國際技能組織為讓各國青年技術人員相互觀摩切磋，加強國際間職業訓練與職業教育資訊與經驗交流，每2年舉辦一次「國際技能競賽」；此外，此組織亞洲分會也辦理「亞洲技能競賽」，作為區域性前哨戰。

這次奪得CNC車床職類國手資格的吳德龍是農家子弟，自幼便熱中於拆解與修復家中插秧機、耕耘機等農具，對機械有濃厚興趣；就讀草屯商工與勤益科大期間，他毅然選擇機械相關科系，並在師長鼓勵下投入CNC車床選手培訓，勇於接受挑戰。

中彰投分署指出，吳德龍從分區賽一路拚到全國賽，曾笑說自己從未拿過金牌，甚至在2年前國手選拔賽中也僅獲備取；今年再接再厲，在個人國手選拔生涯最後年限，以精準技術與沉穩表現，打破過往「老二魔咒」，成功取得國手資格。

吳德龍選擇的CNC車床職類，是製造工程重要技術之一，廣泛應用於航太加工、機械工業、汽機車加工設備業，以及3C輕金屬科技領域，讓吳德龍在為國爭取榮譽外，也對他未來職涯發展有所助益。

如果對這項職類領域有興趣民眾，中彰投分署表示，近年有開辦「CNC數控班」，並在課程內新增機械手臂整合應用課程，115年另規劃開辦「智動化機械加工班」及「智動化車銑複合班」，可強化受訓學員智慧製造與自動化實務能力，讓學員在結訓後能無縫接軌職場。