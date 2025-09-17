太陽下身影就可知時間 台中大肚「日晷公園」啟用

台中市大肚區平等街及博愛街交叉口的一塊公有地原本是荒蕪一片的雜草，但經市長盧秀燕推動「台中美樂地」計畫，把荒地變身為可以從人的影子得知時間的「日晷公園」，不僅改善景觀、增加民眾的休憩場所，還成為地方景點。盧秀燕上午主持啟用典禮表示，這處公園既有特色還兼具遮蔭，讓大家休閒不被曬傷。

盧秀燕說，「美樂地」計畫是台中市公園的新建和改建計畫，日晷公園面積有1千多坪，原本雜草叢生，所以計畫興建公園，可以讓地方有運動休閒去處，也讓小朋友有可以玩的地方。

目前，「美樂地」計畫已到3.0階段，1.0是衝數量，就是要做很多的公園，市府已經達標。2.0是要做出特色，3.0則是要「加蓋」也就是避免市民在烈日下被曬傷，而這座日晷公園2.0和3.0都達標。它利用老祖宗的智慧，在地上畫了時鐘的刻度，身體就是指針，只要站上當月的月份位置，影子自然就可以指出現在的時間。

盧秀燕自己也站上去體驗，馬上就顯示出當時是10時50分。她說，以後小朋友們玩耍時，只要看看自己的身影就可以知道時間了，以及是否該回家了。此時，大肚區市議員林昊佑在一旁打趣說，如果沒有太陽，小朋友就可以不回家，引起現場一片笑聲。

盧秀燕除了感謝當地山陽里和頂街里長的建言，也感謝市議員張家銨、曾威和吳瓊華、林昊佑等人在預算上的支持。她並高興地提著糖果和小點心沿著公園走了一圈，分送給小朋友，現場一片歡樂。

建設局長陳大田說，日晷公園全國首創「互動式3D彩繪日晷」意象，以「陽」為核心概念，將日晷廣場、遊戲區小日晷、太陽圖騰步道及時鐘造型遮陽棚與暖色調視覺語彙融入場域，具識別性與創新性。還巧妙利用地勢高低變化，設計出攀爬、滑行、奔跑等多元活動區域，提升場域使用彈性。