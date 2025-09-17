台中市自助洗衣店安全管理條例通過委員會審查 今後僅能設置在1樓

台中市自助洗衣店數量全國最多，中市府比照台北市與桃園市，推出自助洗衣店安全管理自治條例，法規委員會今審查通過。條例規定自助洗衣店須配備防火設備，另外僅能在地上1樓設置自助洗衣店，市內還有2間設置在2樓的自助洗衣店，須在條例通過後半年內遷移。

台中市議會法規委員會今天開會，審議台中市自助洗衣店安全管理自治條例等3項市府提案。經濟發展局長張峯源說明，台中有535家自助洗衣店，全國最多，由於自助洗衣店無人管理且24小時經營，又要使用天然氣或瓦斯等設備，有安全疑慮，參考台北與桃園訂定自治管理條例。

張峯源表示，目前自主洗衣店家的防火設備不足，裝設微電腦瓦斯表與緊急遮斷設備的店家僅3分之1，裝設氣體洩漏偵測器的不到一半；條例規定自助洗衣店須設置滅火器、微電腦瓦斯表、緊急遮斷裝置與氣體偵測器等，並投保公共意外責任險，每半年自主檢查，若未通過可處1萬到5萬元罰鍰，情節嚴重者得處60天以下停業。

議員黃守達、李中、陳清龍等人指出，條例草案第4條規定，自助洗衣店僅能設置在地上1樓，但有些自助洗衣店現在已設置在2樓，是否能開放樓層？張峯源回應，目前535家洗衣店中，僅2家位於地上2樓，經發局有提出備案，經主管機關許可，可以設置在地下1樓或地上2樓。

召委黃馨慧、議員陳清龍、朱元宏等人疑問，為何要限制在地下1樓與地上2樓，能否改為「經主管機關許可不在此限」？張峯源表示，與消防局討論，自助洗衣店若設置在地下或地上2樓以上，發生火警更難滅火；法制局長李善植也說，考量無人管理與瓦斯天然氣風險，是否先從嚴管理，未來有需要再增加。

張峯源強調，管理條例以公共安全為最高原則，仍希望限制自助洗衣店僅能在地上1樓，現存的2家地上2樓洗衣店，經發局會與他們溝通，輔導他們在條例通過後半年內遷移。黃馨慧、黃守達表示，尊重經發局判斷，該條照原文字通過，自助洗衣店僅能設置在地上1樓。