親子好戲將在葫蘆墩文化中心登場 台中市民購票9折優惠

兩齣親子好戲本月將在台中市葫蘆墩文化中心登場，9月20日先由「身聲劇場」帶來《老鼠娶親》盛大呈獻；9月27日，邀請親子免費欣賞銀河谷音劇團台中首演新劇《愛畫畫的波波》。

葫蘆墩文化中心表示，榮獲「2025 TAIWAN TOP演藝團隊」肯定的身聲劇場，將世界樂器、肢體戲劇、吟唱和傀儡藝術融合，為觀眾帶來驚喜連連的舞台體驗。改編自台灣經典民間寓言的《老鼠娶親》親子劇場，描述鼠國公主成年後，由小帥展開尋找「全世界最厲害的新郎」的奇幻歷程，引領觀眾一同走進童話般的鼠王國冒險。

演出結合肢體劇場、歌唱、現場音樂、戲偶操演，以回收物件創意改造成樂器與道具，搭配肢體表演、歌唱、現場音樂、戲偶操演與戲劇演出，打造一場別具魔幻氛圍的親子劇場盛宴。此場演出票價親民，青年席位僅100元，市民與會員另享優惠，購票請洽 OPENTIX售票系統。

台中市民購票享9折優惠，文化部青年席位 (以文化幣購票)，13到15歲每人可領取600點文化幣，16到22歲每人可領取1200點文化幣。持青年席位票券者，請憑證件身分證或健保卡入場。