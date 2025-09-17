台中即時災情網頁竟出現「找小姐」字眼 消防局：Google顯示異常

台中市消防局架設的即時災情網頁是重要的災情查詢入口，議員爆料昨天搜尋該網頁時，搜尋引擎竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼，懷疑遭到駭客入侵。消防局解釋，官網運作一切正常，研判是Google搜尋快取或結果顯示異常，已向Google反映。

民進黨議員江肇國指出，昨日使用即時災情網頁時，網址欄竟出現「新山外圍小姐聯繫電話」、「新山怎麼找小姐服務聯繫方式」等簡體不雅字眼，懷疑是駭客入侵，恐怕讓民眾以為消防局與色情產業掛勾，嚴重損害市府形象。

江肇國批評，這種情況發生在重要且流量最高即時災情網頁，足見市府的資安管理失能，盧市府還敢自稱智慧城市？連攸關公安的消防系統網站都疑似遭到滲透，市府應立刻全面檢查，不能等到重大攻擊才被動補救，也要求市府說明此次事件原因與後續改善方式。

消防局回應，該狀況是使用Google搜尋引擎搜尋官網，網址列會出現不雅文字，但從內部檢視，官方網站運作正常，也沒有遭到入侵的跡象，研判是Google搜尋快取或搜尋結果顯示異常，並非遭到駭客入侵。