台中即時災情網頁竟出現「找小姐」字眼 消防局：Google顯示異常

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員江肇國指出，台中即時災情網頁搜尋引擎竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼，疑遭駭客入侵。圖／江肇國辦公室提供
台中市議員江肇國指出，台中即時災情網頁搜尋引擎竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼，疑遭駭客入侵。圖／江肇國辦公室提供

台中市消防局架設的即時災情網頁是重要的災情查詢入口，議員爆料昨天搜尋該網頁時，搜尋引擎竟出現「找小姐價格電話」等色情字眼，懷疑遭到駭客入侵。消防局解釋，官網運作一切正常，研判是Google搜尋快取或結果顯示異常，已向Google反映。

民進黨議員江肇國指出，昨日使用即時災情網頁時，網址欄竟出現「新山外圍小姐聯繫電話」、「新山怎麼找小姐服務聯繫方式」等簡體不雅字眼，懷疑是駭客入侵，恐怕讓民眾以為消防局與色情產業掛勾，嚴重損害市府形象。

江肇國批評，這種情況發生在重要且流量最高即時災情網頁，足見市府的資安管理失能，盧市府還敢自稱智慧城市？連攸關公安的消防系統網站都疑似遭到滲透，市府應立刻全面檢查，不能等到重大攻擊才被動補救，也要求市府說明此次事件原因與後續改善方式。

消防局回應，該狀況是使用Google搜尋引擎搜尋官網，網址列會出現不雅文字，但從內部檢視，官方網站運作正常，也沒有遭到入侵的跡象，研判是Google搜尋快取或搜尋結果顯示異常，並非遭到駭客入侵。

消防局表示，已主動向Google反映，請其移除異常網址，也會持續關注後續處理情形，目前一切正常；消防局也建議，直接輸入網址或從事政府官方網站入口進入消防網站，以確保資訊來源正確安全。

消防局回應，官網運作一切正常，研判是Google搜尋快取或結果顯示異常，已向Google反映。圖／江肇國辦公室提供
消防局回應，官網運作一切正常，研判是Google搜尋快取或結果顯示異常，已向Google反映。圖／江肇國辦公室提供

網站 駭客 江肇國

