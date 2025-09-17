林業保育署台中分署辦捐血活動 將送黃喉貂布偶等特別禮

林業及自然保育署台中分署號召財政部中區國稅局豐原分局及豐原扶輪社，將於9月29日上午9點至下午4點，在台中分署辦公大樓前共同舉辦捐血活動，邀請所屬員工及民眾共襄盛舉，並贈送黃喉貂布偶、土肉桂產品及禮券等超萌好物。

林業保育署台中分署表示，這次捐血活動，邀請在地豐原扶輪社及中區國稅局豐原分局共同舉辦，為鼓勵民眾踴躍參與捐血活動，林業保育署台中分署準備超萌、療癒系代表的黃喉貂布偶，好吃又好用的土肉桂夾心酥及土肉桂複方精油貼布，還有豐原扶輪社提供的超商禮券100元；捐血500cc以上的熱血民眾加贈1顆溫暖趣味的蕨類抱抱枕。報名名額共120名，額滿為止，電話預約(04-25150855分機109黃小姐)捐血時段。

林業保育署台中分署指出，活動當天至豐原捐血室完成捐血前120名民眾也會獲得相同贈品，報名後無法通過捐血檢驗之民眾將致贈林業保育署台中分署的土肉桂夾心酥、財政部中區國稅局豐原分局的卡套夾及豐原扶輪社的超商禮券100元等暖心參加禮。