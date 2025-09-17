快訊

2025年台中國際花毯節11月8日登場 假冒徵才手法勿受騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局發布聲明，提醒社會大眾，近期於網路社群平台（如Threads、Instagram等）出現多則假冒「2025台中國際花毯節」現場人員徵才的貼文，均為不實詐騙訊息。圖／台中市觀旅局提供
「2025年台中國際花毯節」即將於11月8日登場，台中市觀旅局最近發現有不肖份子於網路上假冒花毯節徵才詐騙，觀光旅遊局聲明，近期於網路社群平台（如Threads、Instagram等）出現多則假冒「2025台中國際花毯節」現場人員徵才的貼文，均為不實詐騙訊息，切勿聽信來路不明的招募資訊。

觀旅局指出，辨別假冒徵才有三大重點，台中國際花毯節為強化永續在地精神，活動工作人員多與新社在地夥伴、學生及志工團體合作，從未透過任何網路平台公開招募「現場人員」或「工讀生」，任何聲稱提供花毯節相關工作機會的貼文皆為詐騙。

其次，花毯節為「免費」入場的戶外活動，現場不設置任何剪票或驗票關卡，因此從未有「驗票員」或類似職缺需求，若有徵才訊息提及此類工作明顯為詐。

台中國際花毯節僅有一個官方網站，並透過市府觀旅局開設的「大玩台中」粉絲團（如Facebook、Instagram等）發布所有官方消息，所有非經由以上管道發布的徵才資訊均屬假冒。

觀旅局提醒，常見詐騙手法包含，要求透過非官方管道（如個人LINE、IG私訊）聯繫或面試；以「日薪優渥」、「輕鬆工作」等話術吸引求職者；要求提供個人銀行帳戶資訊、預付任何費用或進行不明操作。請民眾務必留意，認明資訊來源，避免上當受騙。

詐騙 網路

相關新聞

影／美！南投試放國慶焰火 180秒千發彈璀璨夜空

國慶焰火首度在南投，今晚試放，檢測步彈與落焰狀況，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空，吸引民眾觀看...

2025年台中國際花毯節11月8日登場 假冒徵才手法勿受騙

「2025年台中國際花毯節」即將於11月8日登場，台中市觀旅局最近發現有不肖份子於網路上假冒花毯節徵才詐騙，觀光旅遊局聲...

彰化流浪犬闖禍 芭樂園損失逾50隻雞

彰化縣田尾鄉海豐村再傳流浪犬肇禍，謝姓農民在3分半地的果園飼養70多隻蛋雞，但14日凌晨遭10多隻流浪犬闖入，當場捕食1...

台中場勘寵物紀念園址 居民抗議

台中市東勢區泰興里石嵙巷有業者規畫設置「寵物生命紀念園區」，引發地方反彈。台中市動物保護防疫處昨天到場會勘，居民擔心設施...

彰化募寄養家庭 放寬限制、調升補助

彰化家扶中心承接縣府寄養安置服務，但近年寄養家庭招募陷入困境。去年約50戶家庭表達意願，最終3戶通過審查，目前縣內僅有6...

中火燃氣機組停工 藍營喊全面體檢

高雄興達電廠9日爆炸起火，由於台中火力發電廠天然氣機組所用零件與廠商都與興達電廠相同，已自主停工。台中市長盧秀燕昨說，有...

