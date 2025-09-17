2025年台中國際花毯節11月8日登場 假冒徵才手法勿受騙

「2025年台中國際花毯節」即將於11月8日登場，台中市觀旅局最近發現有不肖份子於網路上假冒花毯節徵才詐騙，觀光旅遊局聲明，近期於網路社群平台（如Threads、Instagram等）出現多則假冒「2025台中國際花毯節」現場人員徵才的貼文，均為不實詐騙訊息，切勿聽信來路不明的招募資訊。

觀旅局指出，辨別假冒徵才有三大重點，台中國際花毯節為強化永續在地精神，活動工作人員多與新社在地夥伴、學生及志工團體合作，從未透過任何網路平台公開招募「現場人員」或「工讀生」，任何聲稱提供花毯節相關工作機會的貼文皆為詐騙。

其次，花毯節為「免費」入場的戶外活動，現場不設置任何剪票或驗票關卡，因此從未有「驗票員」或類似職缺需求，若有徵才訊息提及此類工作明顯為詐。

台中國際花毯節僅有一個官方網站，並透過市府觀旅局開設的「大玩台中」粉絲團（如Facebook、Instagram等）發布所有官方消息，所有非經由以上管道發布的徵才資訊均屬假冒。

觀旅局提醒，常見詐騙手法包含，要求透過非官方管道（如個人LINE、IG私訊）聯繫或面試；以「日薪優渥」、「輕鬆工作」等話術吸引求職者；要求提供個人銀行帳戶資訊、預付任何費用或進行不明操作。請民眾務必留意，認明資訊來源，避免上當受騙。