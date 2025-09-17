中火燃氣機組停工 藍營喊全面體檢

高雄興達電廠9日爆炸起火，由於台中火力發電廠天然氣機組所用零件與廠商都與興達電廠相同，已自主停工。台中市長盧秀燕昨說，有內部人員爆料，中央不斷要求復工，若要復工，須說明清楚是否安全，藍營議員也喊話中火全面體檢。台電表示，全力配合中市府依法檢查。

台中市議會昨開臨時會，多名議員關切中火安全。國民黨議員賴義鍠、劉士州都提及，中火新建的燃氣機組工程4日傍晚才發生變電室火災，若發生類似興達電廠的爆災火災，恐危及供電，要求盧秀燕與市府團隊隨時稽查，用嚴格標準把關。

「我們對中火安全是有疑慮的。」盧秀燕回應，興達電廠安裝天然氣機組狀況與中火現況相似，一為中火燃氣機組要安裝的法蘭等零件、安裝廠商與興達一樣，二為中火和興達都在趕工，擔心趕工期間省略安裝程序。她強調，國家需要能源，但要安全、便宜，且是沒有汙染的能源。

因興達電廠火警事件，中火試車中的天然氣機組已自主停工。盧秀燕昨還在議場爆料，聽說有中火員工私下表示「中央不斷要求中火復工」，因現在缺電，天然氣機組要趕快上線，讓工作人員非常害怕。

盧秀燕表示，中火屬於中央管轄，中市府無權干涉，但仍希望中央對台中與高雄一視同仁，若高雄停工檢查，台中也不能復工；即使要復工，中央應向市府與市民說明，中火工程到底安不安全。

國民黨台中市議會黨團昨也同步舉行記者會，直指中火今年已發生5起公安事故，新建燃氣機組又與興達廠同廠商、零件，卻非市府管轄，要求台電與中央相關單位全面體檢中火，1個月內交報告供市民檢視。

台電回應，台電正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，完成調查報告後對外說明。

台電還強調，台中市府是台中電廠的地方主管機關，依法啟動相關檢查，台電全力配合。台中電廠日常工作包括發電運轉、電廠運轉等，都與中市府密切聯繫互動，環保排放資訊也24小時全天候連線台中市環保局，皆依法及市府相關管理規範辦理，無所謂「化外之地」。