廣角鏡／國慶焰火試放 南投夜空璀璨

聯合報／ 記者賴香珊
記者黃仲裕／攝影
國慶焰火首度在南投，昨晚試放，檢測布彈與落焰狀況，180秒施放逾1000顆焰火彈直上百米天際，璀璨照亮夜空，吸引大批民眾觀看。國慶當天的焰火秀演出長達40分鐘，將結合潮流音樂元素，預計施放超過3萬發焰火彈，縣府規畫南投會展中心前後廣場、綠美橋下高灘地、情人橋下高灘地、鄰近華陽路1046巷高灘地等4處觀賞區，以及易經大學、旺來產業園區2處高處觀賞點，歡迎國人到南投遊玩賞焰火。

